La Barceloneta estrenarà la cooperativa Segle XX a l’inici del 2027
ALMA RODELGO LLASAT
L’Ajuntament té en marxa un paquet d’inversions de 46 milions d’euros a la Barceloneta. El va presentar el maig del 2024 i ja se n’ha executat el 70%. Una de les obres incloses és la rehabilitació de l’edifici de la Cooperativa Segle XX, al carrer de l’Atlàntida. La intervenció, de 3,7 milions, recupera els 682 metres quadrats de l’immoble per convertir-lo en un equipament juvenil i comunitari. L’obertura està prevista per a principis del 2027. La ciutat va expropiar l’edifici el 2017 per 670.000 euros, després d’un controvertit període de canvis de propietat i deteriorament.
Seguir al barri
El conjunt d’inversions inclou actuacions en equipaments públics, la transformació de l’espai urbà i la rehabilitació d’habitatges, i s’emmarca en projectes municipals com el Pla de Barris, el Pacte per Ciutat Vella 2035 i el Pla d’Educació del districte. "El nostre objectiu és que els veïns i veïnes puguin continuar vivint al barri", va proclamar l’alcalde, Jaume Collboni. El consistori "fa un sobreesforç" en un barri "de vulnerabilitat social i pressió turística" i "amb molta personalitat", va afegir.
Del total pressupostat, 21,5 milions corresponen a equipaments públics, 17,8 milions a la transformació de l’espai urbà i 6,8 milions a la rehabilitació d’habitatges. Les actuacions també incorporen mesures d’adaptació de l’entorn urbà als efectes de la crisi climàtica. El paquet d’inversions també inclou obres que no han començat i que estan en diferents fases administratives. Un dels projectes és la remodelació integral de la plaça del Poeta Boscà, davant el mercat de la Barceloneta, històricament coneguda pels veïns com La Repla (de replaceta , per ser darrere de la plaça de l’església). Té un pressupost d’1,2 milions i afectarà més de 4.300 metres quadrats.
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