Estudi científic
El canvi climàtic podria triplicar la superfície afectada pels incendis forestals a Europa
Un estudi afirma que sense una dràstica reducció d’emissions, l’extensió dels grans focs podria incrementar-se en un 192% per a finals de segle
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Valentina Raffio
El canvi climàtic no encén un foc. Però sí que pot fer que les flames s’estenguin més ràpid, de manera més violenta i que acabin afectant una superfície més gran. Un nou estudi liderat per l’Institut de Potsdam per a la Investigació de l’Impacte Climàtic (PIK) afirma que, si segueix així, l’avenç de l’escalfament global i de fenòmens adversos com la sequera podrien multiplicar per tres la superfície cremada per incendis forestals a Europa. Segons afirma el treball, un augment de les emissions augmentaria fins a un 192% l’extensió dels grans focs per a finals de segle. Aquesta dada, afirmen els experts, suposa una crida urgent per reduir de manera dràstica les emissions mentre, a més, es reforça la prevenció, detecció primerenca i extinció d’incendis a tot el Vell Continent.
La investigació, publicada aquest dijous, se centra en una anàlisi sobre com l’augment d’emissions i de temperatures podria empitjorar els incendis europeus. En concret, segons relaten els experts, s’ha estudiat què passaria en cas de reduir emissions i què passaria si, en canvi, aquestes continuessin augmentant per sobre de l’acord de París i en les últimes cimeres del clima. En els dos casos, les projeccions apunten que la superfície cremada per incendis continuaria augmentant davant el ja inevitable impacte de l’escalfament global al continent. La diferència és que en un cas «només» ho faria un 40% i en l’altre més d’un 192%. En el pitjor dels escenaris, afirma l’estudi, un increment de les emissions acabaria triplicant la superfície calcinada per focs forestals per a finals de segle.
L’anàlisi afirma que el canvi climàtic intensificarà la calor, la sequera i els vents, fet que augmentarà la freqüència i la intensitat dels incendis.
Segons explica l’investigador Maik Billing, autor principal d’aquest treball, el canvi climàtic amenaça d’alimentar tres dels combustibles que converteixen el foc en una cosa incontrolable: la calor, la sequedat i els vents. L’anàlisi indica que aquests tres factors de risc podrien intensificar-se a mesura que avanci l’escalfament global i estendre encara més les zones de perill associades a aquest fenomen. «Si seguim així, els incendis es tornaran molt més freqüents a Europa, especialment al voltant del Mediterrani i en gran part d’Europa occidental i central», afirma l’expert que, a més, vaticina que a causa d’aquest fenomen també podria augmentar el risc en «àrees que fins ara no han experimentat gaires incendis». I tot això, afirma, augmentaria encara més el perill associat als grans focs forestals.
«Si seguim així, els incendis es tornaran molt més freqüents a Europa, especialment al voltant del Mediterrani i en gran part d’Europa occidental i central»
Mesures de prevenció
Un altre dels factors en què se centra l’estudi és l’eficàcia de les mesures de prevenció. En aquest sentit, el treball afirma que les millores contínues en la gestió d’incendis podrien reduir la superfície cremada en un 92% en un 92% en un futur amb un augment moderat de la temperatura i en un 72% amb un augment més extrem de la calor global. En els dos casos, els científics afirmen que aquestes dades haurien d’incitar a invertir «des de ja» per reforçar tots els mecanismes de prevenció i de lluita contra el foc. «Les condicions per a la propagació d’incendis estan empitjorant, per la qual cosa necessitem invertir més en mesures com la contractació i formació d’equips de bombers, equipament adequat per fer front a les flames i mesures de coordinació», afegeix Thomas Hickler, científic del Centre Senckenberg i coautor de l’estudi.
La investigació remarca la importància d’invertir en prevenció i extinció, ja que les millores en gestió podrien reduir fins a un 92% la superfície cremada
El treball afirma que aquests «senyals d’alerta» es produeixen en un moment clau en què, malgrat la gravetat dels incendis d’aquest estiu, encara som a temps d’esquivar escenaris pitjors. «Si els incendis es tornen realment extrems, la nostra capacitat per contenir-los podria col·lapsar. Hem d’actuar ja abans d’arribar a aquest punt», afirma la feina que, a més, recorda que els incendis extrems registrats en les últimes setmanes a Espanya, França i Grècia demostren fins a quin punt és «absolutament essencial» actuar davant el foc.
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