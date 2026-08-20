Previsió meteorològica
Canvi de temps a Espanya: l’arribada d’un front provoca una caiguda dels termòmetres i encén avisos per pluges
Almenys 10 de comunitats autònomes, inclosa Catalunya, activen avisos per xàfecs torrencials i tempestes a partir d’aquest dijous i fins com a mínim el cap de setmana
Catalunya activa avisos per pluges torrencials i tempestes davant l’arribada d’un front que portarà un canvi de temps
Valentina Raffio
L’estiu encara no ha acabat però, segons apunten els models, durant alguns dies sembla que es posarà en pausa. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de l’arribada d’un tàlveg que travessarà ràpidament la península Ibèrica acompanyat d’una massa d’aire polar i d’un front atlàntic. La suma d’aquests factors, afirmen els experts, provocarà una caiguda generalitzada dels termòmetres arreu del país així com un augment de la inestabilitat atmosfèrica que donarà lloc a xàfecs i tempestes al nord i est peninsulars. L’episodi començarà a obrir-se pas aquest dijous, agafarà força durant el cap de setmana i s’allargarà fins com a mínim dilluns. Els experts afirmen que en alguns punts podrien produir-se xàfecs torrencials i possibles inundacions, per la qual cosa es demana extremar precaucions mentre duri aquest fenomen.
Les temperatures podrien baixar fins a 10 graus en tot just unes hores i situar-se per sota de l’habitual per a l’època
Els models apunten que els efectes de l’arribada d’aquest front es començaran a sentir aquest mateix dijous. La plataforma ‘eltiempo.es’ parla d’una baixada de les temperatures de fins als 10 graus en tot just un dia. A l’interior de Galícia, el nord de Castella i Lleó, La Rioja, Navarra, punts del nord d’Aragó, així com a l’est d’Andalusia i l’interior de Múrcia, les màximes cauran entre 8 i 10 graus al llarg de dijous. Al Mediterrani el descens més acusat se sentirà a partir de divendres. Els experts afirmen que en zones de l’interior, i especialment al nord peninsular, les màximes poden situar-se entre 5 i 10 graus per sota de l’habitual per a les dates. En cas de confirmar-se, seria una de les primeres vegades del que portem de l’estiu en què les temperatures marquen valors per sota del normal per a l’època durant diversos dies seguits.
S’esperen xàfecs i tempestes al nord i est peninsulars, amb risc de pluges torrencials i inundacions al sud-est
Les previsions també apunten que, junt amb l’arribada de l’aire fred, també tindrem un augment marcat de la inestabilitat atmosfèrica. L’Aemet, de fet, adverteix que «l ’entrada d’un front pel nord-oest peninsular deixarà precipitacions a l’àrea cantàbrica, mentre que a la resta de la meitat nord i terç est peninsular és probable que es produeixin xàfecs tempestuosos vespertins que podran ser localment forts». Els meteoròlegs adverteixen que al terç sud-oriental peninsular i stestempestes podrien ser molt fortes i donar lloc a rebentades i ratxes molt fortes, així com arribar acompanyades de calamarsa que pot ser de gran midao. En total, són almenys 10 les comunitats autònomes que han hagut d’activar avisos per pluges torrenacials i tempestes davant l’arribada d’aquest fenomen.
¿Fins quan durarà?
Els experts afirmen que divendres continuaran les precipitacions al Cantàbric i en àrees del nord-est peninsular i les Balears. De cara al cap de setmana, «encara amb gran incertesa», lo més probable és que les precipitacions al Cantàbric s’intensifiquin amb un caràcter persistent i sense descartar que puguin ser localment fortes i amb tempesta. També s’espera un increment de la inestabilitat en el terç nord-oriental peninsular, amb xàfecs tempestuosos que podrien ser localment forts i persistents, amb més probabilitat al Pirineu central i oriental, on també poden produir-se acumulats importants. No es descarten també xàfecs localment forts en zones del sud de Catalunya, est d’Aragó i nord del País Valencià.
No està clar fins quan s’allargarà aquest episodi de «mal temps» estiuenc. Per ara, segons apunten els models, és probable que la situació de precipitacions localment fortes i persistents s’estengui fins com a mínim dilluns a l’extrem nord peninsular així com en altres punts del país. Els meteoròlegs afirmen que la incertesa sobre la intensitat i la localització exacta de la gent gran acumulats durant l’episodi és encara molt elevada, per la qual cosa convé mantenir-se actualitzats sobre com avança aquesta situació.
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Els carrils bici de Salt pateixen modificacions per un error en el projecte original
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Cinc generacions fent créixer la fleca i pastisseria Nèctar
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Adeu a les paneroles aquest estiu: els remeis casolans que poden evitar que entrin a casa
- L'ICO de Girona col·labora en un estudi per detectar en menys de deu minuts pacients oncològics amb risc de morir en un any