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El 21 de setembre

Els capitans del Nàstic Genuine, Álvaro Cano i Rubén Almazán, seran els pregoners de Santa Tecla 2026 a Tarragona

L'alcalde Viñuales valora que el pregó servirà per "visualitzar els valors de la igualtat i la solidaritat"

Los capitanes del Nàstic Genuine de Tarragona, Álvaro Cano y Rubén Almazán

Los capitanes del Nàstic Genuine de Tarragona, Álvaro Cano y Rubén Almazán / Ram Giner / Ajuntament de Tarragona

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Jan Magarolas

Tarragona

Álvaro Cano Martín i Rubén Almazán Estepa, els capitans de l'equip Nàstic Genuine, seran enguany els Pregoners de les festes de Santa Tecla.

Nascuts a Tarragona el 1985, l’Álvaro i el Rubén són, des dels seus inicis, amics inseparables i nastiquers de tota la vida. L’any 2016 la seva il·lusió i el seu exemple van ser l’espurna que va inspirar la creació de LALIGA GENUINE Moeve, la competició de futbol que avui reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d’arreu del país.

Des dels seus inicis ells són els capitans de l'equip Genuine del Gimnàstic de Tarragona i han portat el nom de la ciutat per mig món, sempre amb el màxim orgull de representar Tarragona.

Enguany seran els encarregats d’un dels moments més especials i emocionants de la Festa Major tarragonina: el Pregó. L'acte se celebra cada any el 21 de setembre a la tarda, dins de Santa Tecla, i acostuma a estar pronunciat per una o més persones vinculades a la ciutat i de projecció nacional i internacional, cridant a la participació ciutadana a les festes.

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L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expressat la seva emoció per l’honor que se’ls atorga tant a l’Álvaro com al Rubén, i ha dit que “les nostres festes segueixen avançant en la inclusivitat. El pregó d'enguany servirà per visualitzar els valors de la igualtat i la solidaritat entre tots els ciutadans”.

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