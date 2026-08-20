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Previsió meteorològica

Catalunya eleva els avisos per pluja davant els xàfecs previstos des d’aquest dijous a la tarda fins al cap de setmana

Aquest dijous tot Catalunya tindrà actiu en algun moment un avís groc per intensitat de pluja davant acumulacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts

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Catalunya eleva els avisos per pluja davant els xàfecs previstos des d’aquest dijous a la tarda fins al cap de setmana

Catalunya eleva els avisos per pluja davant els xàfecs previstos des d’aquest dijous a la tarda fins al cap de setmana / ZOWY VOETEN / VÍDEO: REDACCIÓN

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Valentina Raffio

Canvi de temps dràstic a Catalunya. Després de diverses setmanes marcades per la calor extrema i les altes temperatures, l’arribada d’un front atlàntic, un tàlveg i una massa d’aire polar provocarà a partir d’aquest dijous un descens de les temperatures i un augment de la inestabilitat atmosfèrica. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat diversos avisos per intensitat de pluja entre aquest dijous i, com a mínim, dissabte, davant la possibilitat de xàfecs torrencials que podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Protecció civil ha activat ja la prealerta del seu pla davant inundacions i demana a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi.

Ja fa dies que Meteocat havia activat avisos per pluges davant l’arribada d’aquest front atlàntic que, entre d’altres, ha obligat a activar avisos per pluges en 10 comunitats autònomes. Però en les últimes hores, després d’una revisió dels models, gran part dels avisos emesos s’han actualitzat, estès i fins i tot intensificat. Aquest dijous, per exemple, tot Catalunya estarà en avís per intensitat de pluja en algun moment del dia. Entre el migdia i les sis de la tarda estaran en avís totes les comarques del litoral i prelitoral català. I des de les sis de la tarda fins a mitjanit també s’hi sumaran totes les de l’interior. En tots els casos, els avisos són de nivell groc i es corresponen a un nivell d’1 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics.

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Dijous s’activaran avisos grocs al terç nord del territori, des de l’Empordà fins al Maresme, durant el matí. A la tarda s’afegiran a la llista diverses comarques del litoral sud i de la costa de Tarragona. A la zona del Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp els avisos s’han elevat a nivell taronja i es corresponen a un nivell de perill de 3 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics. Molts d’aquests avisos persistiran fins com a mínim dissabte, tot i que no es descarta que puguin ampliar-se en funció de l’evolució dels temporals previstos per a aquest cap de setmana.

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