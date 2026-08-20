Cues i quioscos sense existències: el regal de Charlotte Tilbury dispara les vendes d'una revista a Espanya
La revista regala un cosmètic de Charlotte Tilbury valorat en 42 euros, fet que ha provocat cues, reserves i revenda.
L’edició de setembre d’ELLE s’ha convertit en un autèntic fenomen als quioscos espanyols. El motiu és l’obsequi que acompanya la revista: un Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, un cosmètic valorat en uns 42 euros, mentre que el número es ven per 10,99 euros.
La gran diferència de preu ha fet que la promoció es viralitzi ràpidament a TikTok i Instagram. Durant els dies previs a la seva sortida, nombroses usuàries van compartir informació sobre el regal i sobre els punts de venda on es podia reservar la revista.
Aquest dijous, diversos mitjans han informat de cues, reserves massives i exemplars esgotats a primera hora en ciutats com València, Madrid o A Corunya. En alguns quioscos, les unitats disponibles ja estaven reservades abans fins i tot d’arribar a les prestatgeries.
L’èxit de la promoció també ha generat un mercat de revenda. Poc després de l’esgotament en alguns establiments, van començar a aparèixer exemplars i productes a plataformes com Vinted i Wallapop per preus molt superiors als 10,99 euros que costa la revista.
Tot i que ELLE encara no ha fet públiques xifres oficials de vendes que permetin afirmar que l’edició s’ha esgotat a tot Espanya, el fenomen evidencia l’impacte que poden tenir les xarxes socials i els productes de bellesa virals en les vendes de les revistes en paper.
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