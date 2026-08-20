Un estudi demostra que amb els psicodèlics el cervell es reorganitza
Un equip d’investigadors d’Austràlia revelen que consumir substàncies com la psilocibina no genera "caos mental", sinó que connecta regions cerebrals que solen funcionar de manera separada.
Valentina Raffio
Sempre s’ha dit que el consum de psicodèlics converteix el cervell en un escenari de pur caos. En l’imaginari dels anys 60, compostos psicoactius com els anomenats bolets màgics eren capaços de transformar la ment en un lloc impredictible i desordenat, on les fronteres entre pensaments, sensacions i percepcions es difuminaven. ¿Però és això realment el que passa al cervell a l’ingerir aquestes substàncies? L’estudi més gran fet fins ara sobre aquesta qüestió afirma que no. És més, segons revela un treball publicat ahir a la revista Nature, compostos com la psilocibina són capaços de fer que regions cerebrals que normalment funcionen de manera separada es tornin més connectades i, al mateix temps, de reorganitzar els patrons d’activitat del cervell.
El treball, liderat per la Universitat de Monash a Austràlia, s’ha centrat a analitzar mitjançant tècniques de neuroimatge l’activitat cerebral de 62 adults sans sota l’efecte de psilocibina. Alguns van ser estudiats mentre descansaven, d’altres durant la meditació i d’altres encara mentre escoltaven música o veien una pel·lícula. La idea era comprovar si el cervell responia de la mateixa manera independentment del que estigués fent la persona. I la resposta, segons constata l’estudi, va ser que no. El treball, de fet, constata que la substància no actua de la mateixa manera en tots els cervells sinó que depèn del context i de l’activitat duta a terme per cada persona.
Una característica destacada durant l’experiència psicodèlica va ser la reducció de la separació habitual entre xarxes cerebrals. L’estudi va mostrar que a l’ingerir aquestes substàncies, sistemes que normalment funcionen de manera diferenciada es tornen més interconnectats. A diferència d’uns altres estudis que assenyalaven aquest fenomen com a "caos mental", el treball va demostrar que l’activitat cerebral no es convertia en soroll, sinó que "les xarxes es reorganitzaven en patrons relacionats amb l’experiència de cada participant". La psilocibina redueix l’arquitectura cerebral habitual i permet una organització diferent.
Experiències positives
L’estudi va trobar relació entre la reorganització cerebral i com els participants van descriure les seves experiències. Els que van mostrar més reorganització van informar experiències psicodèliques més positives i menys sensació de separació del món.
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