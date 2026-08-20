Combinació de fàrmacs
Una nova teràpia redueix un 30% el risc de progressió o mort en el càncer de ronyó més comú
‘The Lancet’ publica un assaig que demostra que una combinació de fàrmacs experimental és més eficaç que el tractament estàndard per a pacients amb càncer renal avançat de cèl·lules clares
Patricia Martín
El càncer de ronyó és el vuitè més comú, amb una incidència destacada sobretot entre els homes. El 2022, es van diagnosticar més de 430.000 casos al món i va provocar 150.000 morts, ja que el 20% dels diagnòstics es produeixen quan el tumor ja s’ha estès i en un de cada tres casos la malaltia acaba disseminant-se, després de la cirurgia.
En aquest escenari, ‘The Lancet’ ha publicat aquest dijous els resultats d’un assaig esperançador per als pacients que han recaigut després de rebre immunoteràpia, que és el tractament inicial estàndard. Es tracta d’una combinació de fàrmacs que milloren el control del càncer renal avançat de cèl·lules clares, que és el carcinoma més freqüent, present en quatre de cada cinc casos.
En aquests casos, les opcions terapèutiques són limitades i no hi ha un «estàndard clarament definit». «El tractament més habitual és el cabozantinib, un inhibidor de la tirosina-cinasa que bloqueja el creixement dels vasos sanguinis que alimenten el tumor», explica Cristina Suárez, oncòloga de l’Hospital Vall d’Hebron, cap del Grup de Tumors Genitourinaris (excepte pròstata), del Sistema Nerviós Central (SNC), Sarcomes i Tumors d’origen desconegut del VHIO, i coautora de l’estudi que publica ‘The Lancet’.
Control de la malaltia
Però l’assaig LITESPARK-011, en fase III, ha demostrat que l’administració de dos fàrmacs, de forma simultània, millora l’efectivitat de cabozantinib. Es tracta de belzutifan, que inhibeix una proteïna implicada en el creixement i la supervivència de la majoria dels tumors renals, i lenvatinib, que bloqueja la formació dels vasos sanguinis que alimenten el tumor. Una doble estratègia que ataca el tumor renal per diferents vies biològiques.
L’estudi va incloure 747 pacients amb carcinoma renal avançat de cèl·lules clares el tumor del qual havia progressat després de rebre immunoteràpia. Els participants van ser distribuïts en dos grups: 371 pacients van rebre la combinació de belzutifan i lenvatinib, mentre que 376 van ser tractats amb cabozantinib.
Es va reduir en la meitat
Després d’un seguiment de prop de 29 mesos, els investigadors van observar que la combinació experimental va aconseguir millors resultats en diversos indicadors clau. El tumor es va reduir o va desaparèixer en el 53% dels pacients tractats amb belzutifan i lenvatinib, davant el 40% dels que van rebre cabozantinib.
La supervivència lliure de progressió mediana, és a dir, el temps que transcorre entre l’inici del tractament i el moment en què el tumor torna a créixer, va ser de 14,8 mesos en els pacients tractats amb la combinació experimental, davant dels 10,7 mesos del grup que va rebre el tractament estàndard. Això suposa una reducció del 30% del risc de progressió de la malaltia o de mort.
Per tot això, «els resultats de l’estudi LITESPARK-011 suposen un avenç rellevant perquè demostren, per primera vegada una nova combinació de tractaments que pot millorar de manera significativa el control de la malaltia davant la teràpia estàndard en pacients amb carcinoma renal avançat que ha progressat a la immunoteràpia», conclou l’oncòloga Cristina Suárez.
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