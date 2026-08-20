El testimoni de Lorena, una granadina atrapada en el cicle dels terratrèmols a Andalusia
“Es passa molta por i ens sentim molt indefensos”
Ens trobem amb Lorena López, veïna de Granada. Ella ens explicarà com estan vivint aquesta última setmana després dels terratrèmols constants que s’estan vivint a la Conca de Granada. Lorena viu a prop d’algunes localitats afectades pels sismes. La zona on ella viu també ha estat afectada i sacsejada, tot i que no amb tanta força com Alhendín o Armilla, entre altres poblacions.
Segons les dades de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), no ens trobem davant un episodi aïllat, sinó davant una sèrie sísmica molt activa. Aquests terratrèmols van començar a aparèixer el passat 13 d’agost, amb un sisme d’una magnitud de 3,1. Aquest va ser l’inici d’una setmana molt complicada a Andalusia. El dia 14 al voltant de les 19 h la terra es va començar a sacsejar amb una magnitud de 3,7 Mw. El 15 d’agost, però va haver-hi el sisme més fort, arribant als 4,8 Mw. I a més, va succeir mentre molts veïns dormien, al voltant de la 1:04 h de la matinada. Aquest va ser a prop d’Alhendín, a 8 quilòmetres sud-oest de Granada. Els següents dies van aparèixer nous sismes a Armilla, Dílar, La Zubia, Villa de Otura, Alhendín, Gójar i Churriana de la Vega. El 17 d’agost va haver-hi més sismes a Ogíjares, Huétor, Vega i Escúzar.
En aquell precís moment, l’IGN va compatibilitzar uns 348 terratrèmols, des de les 0000 hh del 14 d’agost fins al 17 d’agost a les10 hh del matí. La majoria amb una magnitud de 2 Mw. Encara, avui, hi ha sismes, que no deixen tranquils als veïns i creen incomoditat i pànic a les poblacions andaluses.
Lorena, tu vius a Granada, com estàs vivint aquesta experiència?
La veritat és que estic passant molta por. Els veïns ens sentim molt vulnerables, perquè tot i que en la zona on soc, els sismes han estat més “suaus”, tenim diversos problemes, tant institucionals com d’estructures d’edificis. Vivim en cases que fa més de 100 anys que estan construïdes, això no ens dona una garantia que no es puguin enfonsar ràpidament. I a més, tenim un edifici mal construït just al centre de la plaça.
Com vas viure el primer sisme, el del 13 d’agost?
Aquell terratrèmol va ser el primer i va aparèixer a les 1840 hh. Vam notar com tota la terra tremolava. En aquell moment estava a dins de casa amb els meus pares, ens vam amagar sota la taula, però finalment, vam decidir sortir al carrer davant la por extrema que vam viure. És una situació que costa molt descriure. Tots vam entrar en pànic, perquè sabíem que les cases eren molt antigues i se’ns podien esfondrar a sobre. La sensació era d’inseguretat i indefensió.
Se us va avisar (fer una prevenció) abans del primer sisme?
En cap cas, vam rebre cap alerta al mòbil ni missatge institucional alertant-nos del possible terratrèmol. Així que, ens va enganxar desprevinguts i vam passar moltíssima por. A més, a la zona on visc hi ha un predomini de gent gran, la qual és més vulnerable davant situacions extremes com aquestes. I repeteixo en cap cas, vam tenir cap informació al respecte.
Com va actuar el Govern davant aquesta situació?
A les zones més afectades, com Alhendín, sí que hi ha hagut un control i implicació per part del Govern, però, en canvi, a zones com la meva, al nucli de Granada, tot i viure els sismes continus, encara que amb menys intensitat, no hem rebut cap mena de visita, informació, etc. Ni l’alcalde, ni la policia, ni bombers han passat per veure els desperfectes i per tranquil·litzar a la població.
En canvi, a Armilla on viu el meu germà, com que l’impacte ha estat més gran si que hi ha hagut més implicació. Però el meu germà està vivint amb molta por i impotència aquesta situació.
“La Junta d’Andalusia va activar el Pla d’Emergència davant el Risc Sísmic”Segons les autoritats pertinents, els danys no han estat estructurals i tampoc hi ha hagut víctimes.
Quins han estat els desperfectes que heu patit a la zona de Granada on vius?
Les cases han patit esquerdes, ha caigut alguna xemeneia, però no sabem si ha afectat l’estructura d’algun dels habitatges. El que sí que sabem és que l’edifici construït al voltant dels anys 2019-2020, sí que ha patit danys estructurals, els quals ens afecten i molt als veïns de la plaça Puntual de Vacares.
Aquesta construcció va donar molts problemes i avui dia, encara ho fa. Es va construir al mig de la plaça sense preguntar als veïns, tapant la visibilitat del sol i deixant un espai mínim entre cases, cosa que és il·legal i que ha estat posada en mans d’advocats. L’espai per passar hauria de ser de 6 metres i n’hi ha menys de 3, creant una inestabilitat solar i problemes de visibilitat.
A més, per fer aquesta construcció es va excavar per sota el terreny de la lloma de la muntanya, i van deixar un espai buit sota el passadís d’accés als habitatges, sense col·locar-hi formigó ni pilars, només amb un mur de càrrega. Això sabien que duria problemes, i des de fa anys, que estan als tribunals lluitant per una il·legalitat, a la qual el consistori de Granada va ratificar com que no incomplien capi il·legalitat, canviant el pla d’ordenació urbana, per poder construir dits habitatges de luxe, allà al mig de la plaça.
Actualment, hi viuen unes 30 famílies. Finalment, i després d’anys de lluita la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia ha estimat el recurs dels veïns. Ara estan demanant responsabilitats a l’administració. Però el mal ja està fet.
Els sismes continus han fet que una part del passadís d’accés a l’habitatge central s’esfondri i que un dels pilars també ho faci, creant una situació d’inseguretat i vulnerabilitat impressionant als veïns.
Saps que encara continuaran els terratrèmols?
Si, els científics diuen que els sismes empitjoraran i seran continus, però no saben la magnitud exacta d’aquesta problemàtica.
Esteu en una zona on els sismes poden aparèixer amb més freqüència que a altres zones: recordes que el 2020-2022 en van haver?
Recordo que quan era petita n’havia viscut més d’una vegada.
Entre el 2020-2021 es van registrar més de 3.000 terratrèmols superficials a la zona amb magnituds d’entre 4 i 5 Mw.
Què t’agradaria dir a la resta d’Espanya al respecte
“És una pena el que està passant a tot el món amb aquests fenòmens sobrenatural; es passa molta por”.
Els consells de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), de Protecció Civil i altres autoritats autonòmiques i locals davant un terratrèmol:Què fer durant un terratrèmol?
Què fer després?
- Mantenir la calma.
- Ajupir-se, cobrir-se i agafar-se.
- Allunyar-se de finestres, mobles i objectes que puguin caure.
- No utilitzar l’ascensor.
- Si som al carrer, anar a un espai obert.
- Si conduïm, aturar-nos en un lloc segur.
- Vigilar possibles rèpliques.
- No entrar en edificis danyats.
- Comprovar possibles fuites de gas, aigua o electricitat.
- No moure ferits greus si no hi ha un perill immediat.
- Utilitzar el telèfon només si és necessari.
- Seguir sempre la informació de les autoritats oficials.
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