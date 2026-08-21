Dos anys tancat
Barcelona desencalla la reobertura de l’encantador bar sota les voltes del convent de Sant Agustí
L’Ajuntament ha tret a concurs la gestió d’aquest singular espai del districte de Ciutat Vella
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Gisela Macedo
El bar del Centre Cívic Convent de Sant Agustí està una mica més a prop de tornar a obrir. L’Ajuntament de Barcelona ha tret a concurs públic la gestió d’aquesta cafeteria del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Ciutat Vella), tancada des de fa més de dos anys. Abans del seu tancament, s’havia convertit en un d’aquests llocs que van començar sent coneguts sobretot pels veïns i que, amb el temps, es van acabar viralitzant a les xarxes socials.
El conegut com a ‘bar del Convent’ està integrat a l’antic convent dels Agustins, en ple centre de Barcelona, que està dessacralitzat i funciona com a centre cívic municipal. L’edifici, d’estil gòtic, dona al bar un encant especial, ja que la terrassa es troba en una antiga galeria porticada de pedra, amb arcs apuntats i voltes de creueria que encara conserven el caràcter històric del lloc. La galeria s’obre a un ampli pati i, sota les voltes, se situen les taules i cadires de la terrassa.
Amb els anys, aquest encantador espai va anar guanyant visitants d’altres punts de Barcelona i també turistes, en part gràcies a comptes de xarxes socials dedicats a descobrir «racons amagats» de la ciutat. El bar del Convent va acabar apareixent en algunes d’aquestes llistes de recomanacions i va deixar de ser tan desconegut.
Reforma recent
L’última empresa que va gestionar l’establiment va ser Sant Pere Food Services, S.L., que va renunciar a la concessió el juliol del 2024 i va deixar de prestar el servei abans del previst. Des d’aleshores, el local ha estat tancat.
Durant els últims mesos, l’ajuntament ha estat realitzant obres de remodelació al bar, uns treballs que s’han portat a terme abans de tornar a treure a licitació la seva gestió.
Una reobertura que s’ha fet esperar
El concurs per gestionar i reobrir el bar arriba després d’un calendari que s’ha anat retardant. El setembre del 2025, l’Ajuntament de Barcelona va explicar a aquest diari que esperava que el local pogués reobrir la primavera del 2026. Aquest termini, no obstant, no s’ha complert. De moment, l’agost del 2026, ha sortit a licitació la gestió del negoci.
Però el consistori no busca únicament algú que porti la cafeteria. Al document de la licitació es detalla que la futura adjudicatària haurà de col·laborar amb el centre cívic i integrar-se amb el teixit social del barri, de manera que la seva activitat serveixi per «complementar l’activitat cultural i comunitària de l’equipament». Així mateix, els candidats hauran de presentar una proposta d’ activitats de petit format que puguin desenvolupar-se al mateix bar-cafeteria. La intenció és, per tant, que l’espai torni a funcionar vinculat a la vida del centre cívic i de la comunitat.
De convent a centre cívic
El conjunt de Sant Agustí Vell va ser una de les institucions religioses de referència de la Barcelona medieval i moderna. Los agustinos van arribar a la ciutat a principis del segle XIV i es van instal·lar al barri de la Ribera, dins del recinte emmurallat, a la zona on confluïen el Rec Comtal i l’antiga Via Augusta.
L’ordre es va establir allà el 1309 i les obres van començar a partir de l’església. La construcció del convent es va prolongar fins al 1506, tot i que el complex no va quedar completament acabat fins al 1709. La seva funció religiosa va acabar el 1715, quan Felip V va ordenar fer caure part de les dependències per construir la ciutadella militar. Els agustins van haver de traslladar-se llavors al Raval, a la parròquia que el juny passat va visitar el Papa.
Les restes del convent van passar després a tenir un ús militar com a caserna. El 1720, l’edifici va acollir a més la Reial Acadèmia Militar de Matemàtiques, que va estar activa fins al 1803. L’ús militar de l’immoble es va prolongar durant uns 180 anys.
No va ser fins al 1980 quan van començar noves reformes impulsades pel consistori. Als anys 90 es va iniciar la recuperació del conjunt històric i, el 1995, van arrencar les obres de rehabilitació que acabarien transformant l’espai en un centre cívic.
En el dia d’avui, el Centre Cívic Convent de Sant Agustí és un dels equipaments públics de l’Ajuntament de Barcelona, amb una zona de bar singular que s’espera que torni a funcionar d’aquí a uns mesos.
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