Registres climàtics
Barcelona ha encadenat més de 50 dies de calor extrema en un estiu en què totes les jornades han estat entre les més càlides mai registrades
Els registres confirmen que des de finals de maig fins ara gairebé tots els dies han estat entre el 95% i el 100% dels més càlids mai observats per a aquestes dates
De la nit tòrrida a la tropical: la caiguda de 5 graus de temperatura que ha permès respirar Barcelona
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Valentina Raffio
Gairebé tots els dies d’aquest estiu a Barcelona han sigut més càlids del normal per a la data i, en la gran majoria de casos, s’han saldat amb algunes de les temperatures més altes mai registrades per a aquesta època de l’any. Segons apunten els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), des del 20 de maig fins ara, quan falta només una setmana perquè s’acabi el mes d’agost, pràcticament tots les jornades d’aquest estiu han estat entre el 95% i el 100% de les més càlides mai observades durant aquesta època a la ciutat. En total, els registres comptabilitzen una ratxa de més de 50 dies consecutius de calor extrema en un estiu en què, per primera vegada, s’han superat màximes de 41 graus i una successió de més de mig centenar de nits tòrrides, per sobre dels 25 graus. El mai vist.
El canvi de temps que va arribar dijous a la tarda ha donat un respir. Per primera vegada en gairebé dos mesos, Barcelona ha deixat les nits tòrrides per viure una nit tropical, amb una caiguda de cinc graus de la temperatura. ElServei Meteorològic de Catalunya ha activat ja diversosavisos per intensitat de pluges fins a mínim aquest dissabte davant xàfecs potencialment torrencials. Un front que portarà un descens general de les temperatures.
Els que viuen a Barcelona saben que aquest estiu ha sigut excepcional quant a la intensitat i persistència de la calor. Però per si no fos suficient, els registres confirmen com d’excepcional ha sigut aquesta estació quant a altes temperatures. Des de mitjans de maig fins ara, els termòmetres s’han situat de forma constant en valors extrems per a l’època. Gairebé cada dia, la temperatura mitjana ha estat entre el percentil 95 i el 100. Això significa que gairebé cada dia ha sigut més càlid que entre el 95% i el 100% dels dies equivalents de la sèrie històrica. O dit d’una altra manera, durant gairebé tot el període, les temperatures han estat dins del 5% dels valors més alts de la sèrie històrica que arrenca el 1980. Entre les dades més cridaneres destaquen almenys 20 jornades en què s’ha arribat al percentil 99 i tres més que han assolit el 100 el que, a la pràctica, indica que han vorejat o batut rècord absolut de temperatura.
Extrems de temperatura
El cas més extrem es va registrar el dia 8 de juliol, quan després de l’arribada d’una onada de calor extrema es va haver d’activar una alerta roja per altes temperatures a la ciutat. Aquell dia, l’ Observatori Fabra va registrar màximes de 40,9 graus, el valor més alt mai observat a la ciutat i que va superar en fins a mig grau l’anterior rècord absolut establert el juliol del 2024.
Abans d’aquests dos episodis, el rècord absolut de la ciutat eren els 39,8 graus registrats el juliol de 1982 durant una onada de calor inèdita. Des d’aleshores, a causa de l’avenç del canvi climàtic, els termòmetres barcelonins ja han superat aquest llindar almenys dues vegades. Els registres indiquen que els 40,9 registrats aquest estiu són la xifra més alta mai observada a la ciutat en més d’un segle. O per ser més exactes, des d’almenys l’any 1914.
La ciutat ha encadenat mig centenar de jornades de calor extrema amb màximes per sobre dels 40 graus i mínimes que han vorejat els 30
L’estació meteorològica del Raval, la més cèntrica de Barcelona, constata que gairebé cada dia d’aquest estiu les màximes s’han situat al voltant dels 30 i 32 graus amb índexs de fins al 60% d’humitat. Això indica que, a la pràctica, la sensació tèrmica ha rondat entre els 35 i els 38 graus durant bona part del període estival.
Els registres confirmen que, més enllà de la calor diürna, aquest estiu ha quedat marcat per una ratxa de nits extremadament càlides en què, per primera vegada, s’han registrat més de 52 jornadeson els termòmetres no han baixat dels 25 graus en cap moment de la matinada i que, en alguns casos, fins i tot han vorejat els 30. Fins ara, el normal era registrar una bona part de nits tropicals (per sobre dels 20 graus) i només ocasionalment alguna tòrrida (a més de 25) però aquest any, per primera vegada, les coses han canviat i les nits de temperatures extremes han guanyat pes a Barcelona.
Alleujament amb el canvi de temps
Precisament, divendres a la matinada Barcelona ha viscut la primera nit tropical en setmanes. A l ’Observatori Fabra, per exemple, la temperatura màxima ha sigut de 22,2 graus i la mínima, de 19,6 (una nit ‘normal’). Al del Raval, això sí, la màxima encara ha sigut tòrrida (25,9), tot i que la mitjana ha sigut de 24,1 graus i la mínima, de 23,1. I a la Zona Universitària la màxima ha sigut de 23,8 i la mínima, de 20,9.
Els informes indiquen que aquestes temperatures, lluny de ser fruit de l’atzar, són un símptoma directe de l’avenç del canvi climàtic i de l’impacte de l’escalfament global. En els últims mesos, sense anar més lluny, han sigut diversos els estudis que han assenyalat com aquests fenòmens derivats a l’emissió descontrolada de gasos amb efecte hivernacle han sumat entre 3 i 5 graus de mitjana a les temperatures d’aquest estiu i, a més, han augmentat el risc d’aparició d’onades de calor cada vegada més extremes. Si no fos per la crisi climàtica, afirmen els experts, aquest estiu no hauria sigut ni tan extrem ni tan angoixant quant a temperatures.
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