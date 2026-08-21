Catalunya manté activa l’alerta per temps violent fins demà
Germán González
D’alerta per forta calor a una altra de pluges intenses en unes hores a Catalunya. Protecció Civil manté en situació de prealerta el pla Inuncat per als pròxims dies per la possibilitat de tempestes localment importants en bona part del territori català. Ahir es van emetre els avisos per temps violent després que el Servei Meteorològic de Catalunya activés l’alerta de grau de perill màxim de 6 sobre 6 davant uns xàfecs que poden anar acompanyats de pedra de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora, precipitacions fortes i tornados.
Ahir, no obstant, malgrat que les tempestes van passar molt ràpidament de sud a nord i van regar bona part del territori català, amb prou feines es van haver de lamentar incidents. Els bombers van rebre una cinquantena d’avisos en només una hora (entre les quatre i les cinc de la tarda) per les conseqüències de les fortes pluges amb ratxes de vent i zones amb calamarsa. Van realitzar actuacions per fer sanejaments, retirar arbres caiguts i mobiliari urbà, petites inundacions, etcètera. La major part dels avisos van tenir lloc al Vallès Occidental. Precisament, en alguns punts van caure pedres d’una mida inferior a dos centímetres.
El Servei Meteorològic de Catalunya assenyala que hi haurà tempestes com a mínim fins demà, amb xàfecs potencialment torrencials que podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts.
Els responsables de Protecció Civil van recordar que es tracta de pluges puntuals i van aconsellar allunyar-se de les zones inundables, com ara les rieres i els barrancs. En aquest sentit, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha intensificat la vigilància davant la possibilitat de crescudes sobtades de caràcter local en barrancs i rieres de la conca.
Subscriu-te per seguir llegint
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Els carrils bici de Salt pateixen modificacions per un error en el projecte original
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Cinc generacions fent créixer la fleca i pastisseria Nèctar
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Un jardí de ratafia neix de la col·laboració veïnal i l'empenta de dos americans a Girona
- Adeu a les paneroles aquest estiu: els remeis casolans que poden evitar que entrin a casa