L’antic Imax del Port Vell de BCN renaixerà després de la Mercè
L’equipament, reformat pel fons Stoneweg, estrenarà la nova etapa el 28 de setembre amb l’experiència interactiva ‘Iniesta: el joc interior’, sobre l’exjugador del Barça.
Meritxell M. Pauné
L’antic cine Imax del Port Vell de Barcelona afronta la recta final de preparatius per a la seva nova vida com a centre d’exposicions immersives. Les obres majors ja han finalitzat i acaba de començar el muntatge de la primera producció que acull, Iniesta: el joc interior, un viatge per la vida i la carrera de l’emblemàtic futbolista del FC Barcelona.L’antic cine Imax del Port Vell de Barcelona afronta la recta final de preparatius per a la seva nova vida com a centre d’exposicions immersives. Les obres majors ja han finalitzat i acaba de començar el muntatge de la primera producció que acull, ‘Iniesta: el juego interior’, un viatge per la vida i la carrera de l’emblemàtic futbolista blaugrana.
Obrirà les portes el dilluns 28 de setembre, tot just quan s’acabin les festes de la Mercè, avancen a EL PERIÓDICO les companyies impulsores, Stoneweg i NSN. Les entrades surten a la venda online dilluns vinent. El preu estàndard serà de 19,95 euros, tot i que hi haurà descomptes i promocions per als joves, les famílies, la gent gran i diferents col·lectius. El nom definitiu de l’espai s’anunciarà la setmana que ve.Obrirà portes dilluns 28 de setembre, amb prou feines acabin les festes de la Mercè, avança a EL PERIÓDICO la companyia impulsora, el fons Stoneweg. Les primeres entrades surten a la venda en línia aquest dilluns 24 d’agost. El preu estàndard seran 19,95 euros, tot i que hi haurà descomptes i promocions per a joves, famílies, majors i diferents col·lectius. El nom definitiu de l’espai s’anunciarà la setmana que ve.
Stoneweg va pilotar una primera transformació de l’immoble perquè acollís l’America’s Cup Experience, i al desembre va aconseguir una segona concessió del port de Barcelona per donar una última vida a l’equipament fins a la construcció del Liceu Mar. La inversió supera els vuit milions d’euros. Juntament amb la renovació de L’Aquàrium i del centre comercial Maremagnum, les mostres interactives que acollirà l’antic Imax els pròxims quatre anys consoliden l’aposta del Port Vell per l’oci familiar i cultural.Stoneweg ja va pilotar una primera transformació de l’immoble perquè acollís l’America’s Cup Experience, i aquest desembre va aconseguir una segona concessió del port de Barcelona per donar-li una última vida a l’equipament fins a la construcció del Liceu Mar. La inversió supera els vuit milions d’euros. Junt amb la renovació de L’Aquàrium i del centre comercial Maremagnum, les mostres interactives que acollirà l’antic Imax en els pròxims quatre anys consoliden l’aposta del Port Vell per l’oci familiar, diürn i cultural.
Un gran canvi interior
EL PERIÓDICO ha pogut entrar en exclusiva a l’edifici i constatar el gran canvi del seu interior. La novetat més cridanera és la supressió de la gran grada per a 400 persones i la pantalla 2D que allotjava, per donar pas a una sala hexagonal diàfana de 24 metres d’altura. La cúpula corba per a projeccions en 3D s’ha recuperat i, una vegada fixada i repintada de blanc, pot tornar a exercir de pantalla extragran.EL PERIÓDICO ha pogut entrar en exclusiva a l’edifici i constatar el gran canvi del seu interior. La novetat més cridanera és la supressió de la gran grada per a 400 persones i la pantalla 2D que allotjava, per donar pas a una sala hexagonal diàfana de 24 metres d’altura. La cúpula corba per a projeccions en 3D s’ha recuperat i, una vegada fixada i repintada de blanc, pot tornar a exercir de pantalla extragran.
L’entrada principal es manté a la façana més pròxima a la ciutat, que ara ha guanyat visibilitat gràcies al desmuntatge de la base de l’equip INEOS Britannia, que va allargar un any i mig la seva estada a la ciutat després de disputada la Copa Amèrica de vela. El terreny, ja totalment buit, es convertirà en una nova zona verda. També segueix en aquest costat de l’immoble, al primer pis, el local panoràmic que va ocupar el restaurant Vraba, ara reorientat a esdeveniments i activitats.L’entrada principal es manté a la façana més pròxima a la ciutat, que ha guanyat visibilitat després del desmuntatge de la base de l’equip INEOS Britannia, que va allargar un any i mig la seva estada a la ciutat després de la Copa Amèrica de Vela. El terreny, ja totalment buit, es convertirà en una nova zona verda. També segueix en aquest costat de l’immoble, al primer pis, el local panoràmic que va ocupar el restaurant Vraba, ara reorientat a esdeveniments i activitats.
Tot el recinte s’ha enrasat a peu de carrer, al omplir-se el nivell subterrani que tenia la platea i els buits dels dos simuladors que va introduir la seu divulgativa de la Copa Amèrica. Com que ara té la mateixa cota que el passeig de vianants exterior, és accessible per als camions tràiler que utilitzen les grans exposicions immersives en les seves gires internacionals. La facilitat logística, juntament amb l’altura màxima disponible i la tecnologia d’última generació, seran els tres principals ganxos per atraure blockbusters itinerants.Tot el recinte s’han enfilat a peu de carrer, al omplir-se el nivell subterrani que tenia la platea i els buits dels dos simuladors que va introduir la seu divulgativa de la Copa Amèrica. Al tenir ara la mateixa cota que el passeig per als vianants exterior, és accessible per als camions tràiler que utilitzen les grans exposicions immersives a les seves gires internacionals. La facilitat logística, al costat de l’altura màxima disponible i tecnologia d’última generació, seran els tres principals ganxos per atraure ‘blockbusters’ itinerants.
"És un espai molt polifacètic on podran passar moltes coses", promet Stoneweg. La firma impulsa dos projectes de gran envergadura a l’àrea de Barcelona: el futur museu Carmen Thyssen a l’antic cine Comèdia del passeig de Gràcia i un centre cultural a la fàbrica Godó i Trias de l’Hospitalet de Llobregat."És un espai molt polifacètic en què podran passar moltes coses", promet Stoneweg en declaracions a aquest diari. La firma impulsa actualment dos projectes de gran envergadura a l’àrea de Barcelona: el futur museu Carmen Thyssen i un centre cultural en fàbrica Godó i Trias de l’Hospitalet de Llobregat.
El viatge d’Iniesta
Aquesta tardor, els visitants de la primera exposició programada recorreran la vida d’Iniesta a través de nou sales temàtiques, en les quals coneixeran de prop els seus millors i pitjors moments, podran observar objectes personals de l’exfutbolista i fins i tot enfrontar-se a la porteria com si fossin ell. Iniesta: el joc interior és una producció d’NSN (Never Say Never), empresa creada per Andrés Iniesta i Joel Borràs el 2028 i avui participada per Stoneweg.Aquesta tardor, els visitants de la primera exposició programada recorreran la vida d’Iniesta a través de nou sales temàtiques, en les quals coneixeran de prop els seus millors i pitjors moments, podran observar objectes personals de l’esportista i fins i tot enfrontar-se a la porteria com si fossin ell. ‘Iniesta: el juego interior’ és una producció de NSN (Never Say Never), l’empresa creada per Andrés Iniesta i Joel Borràs el 2028 i avui també participada per Stoneweg.
Fonts d’NSN expliquen que Iniesta "ha format part de tot el procés de conceptualització i disseny de l’exposició, des del primer brainstorming fins a la cessió del material original". Després del debut a Barcelona, girarà per tot el món. "Li fa il·lusió estrenar-la en aquest recinte tan especial per a ell, perquè aquí va celebrar la seva festa de comiat del futbol el 2024", afegeixen. Establert a Dubai, on entrena el Gulf United FC dels Emirats Àrabs Units, viatjarà a Barcelona a l’octubre per encapçalar la inauguració.Fonts de NSN expliquen que Iniesta "ha format part de tot el procés de conceptualització i disseny de l’exposició, des del primer brainstorming fins a la cessió del material original". Després del debut a Barcelona, girarà per tot el món. "Li fa il·lusió estrenar-la en aquest recinte tan especial per a ell, perquè aquí va celebrar la seva festa de comiat del futbol el 2024", afegeixen. Establert ara a Dubai, on entrena el Gulf United FC dels Emirats Àrabs Units, viatjarà a Barcelona a l’octubre per encapçalar la inauguració oficial de la mostra al costat de rostres coneguts i els responsables del projecte empresarial.
Els visitants començaran l’itinerari al poble d’Iniesta, Fuentealbilla (Albacete), que va deixar als 12 anys per mudar-se a la Masia. Seguiran la visita al planter del Barça i reviuran l’Iniestazo, el gol a Stamford Bridge que va portar el Barça a la final de la Champions el 2009. Un espai sobre salut mental apte per a totes les edats recordarà la depressió que va patir l’excapità del Barça quan era al capdamunt de la seva carrera. Els visitants començaran l’itinerari al poble natal del jugador, Fuentealbilla (Albacete), que va deixar als 12 anys per mudar-se a la Masia del FC Barcelona. Seguiran la visita al planter blaugrana, amb els ‘rondos’ marca de la casa, i reviuran l’‘Iniestazo’, el gol a Stamford Bridge que va portar el Barça a la final de la Lliga de Campions de la UEFA el 2009. Després de la glòria a Londres, un espai sobre salut mental apte per a totes les edats recordarà la depressió que va patir quan era a dalt de tot de la seva carrera. L’altre gran gol del centrecampista, el de la final del Mundial de Sud-àfrica el 2010, posarà a prova els assistents amb una experiència dotada de tecnologia capdavantera.
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