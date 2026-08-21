Les tempestes causen vents de fins a 150 km/h a València
La calor extrema de dimecres va fer pas ahir a la inestabilitat amb pluges torrencials, calamarsa i ratxes huracanades d’una violència inusual.
Abraham Pérez
Després d’un vent de Ponent històric que va deixar dimecres temperatures superiors als 44 graus i les mínimes més altes des que existeixen registres a moltes localitats valencianes, la situació meteorològica va fer ahir un canvi radical al País Valencià. En 24 hores, la calor extrema va donar pas a una jornada marcada per la inestabilitat atmosfèrica amb pluges torrencials, tempestes acompanyades de calamarsa i un vent huracanat d’una violència inusual que va arribar a ratxes de fins a 150 quilòmetres per hora en punts com Alberic.
Aquest era l’escenari que havia anticipat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), i així va ser. En la seva previsió, l’organisme meteorològic advertia d’un canvi brusc del temps pel "pas d’un tàlveg que travessarà ràpidament la península Ibèrica, acompanyat de l’entrada d’una massa polar freda". El contrast entre l’aire extremadament càlid acumulat durant la històrica jornada de dimecres i la irrupció d’aquesta massa d’aire més fred va disparar la inestabilitat i va afavorir el desenvolupament de tempestes intenses, especialment en una franja de la província de València que va anar des del límit amb Albacete fins a l’àrea metropolitana de València, travessant les comarques centrals.
Des de primera hora, diversos nuclis tempestuosos van anar recorrent la comunitat i van deixar pluges d’intensitat torrencial, fortes calamarsades i 120 incidències. No obstant, el gran protagonista va ser el vent. Les ratxes de vent associades a les tempestes, segons les estacions d’Avamet, van arribar als 150 quilòmetres per hora a Alberic, una intensitat excepcional que va multiplicar els danys en molts municipis. A més, la tempesta elèctrica va causar sis focus d’incendi a Tavernes de la Valldigna, Borriol, Setaigües, Llíber, Altura i Alcúdia de Veo.
Al tancament d’aquesta edició, el balanç reflectia desperfectes de diversa consideració, especialment a la comarca de la Ribera. A Alzira, el vent va arrencar part de la coberta de l’església arxiprestal de Santa Catalina, mentre que a Cullera un banyista va resultar ferit a la platja del Racó al rebre un cop al cap amb un para-sol que el vendaval va fer volar.
L’episodi va afectar especialment Carcaixent, on es van registrar ratxes de fins a 142 quilòmetres per hora, acompanyades de pluges torrencials. La caiguda d’arbres i el despreniment d’objectes van provocar diverses afeccions en carrers i zones enjardinades que van obligar a tallar el trànsit en diversos punts del municipi. També Alberic va quedar freument afectat pel vendaval. Les ratxes superiors als 150 quilòmetres per hora van fer caure diversos arbres i van provocar danys en diferents punts del municipi, especialment en zones com el parc de la Glorieta.
La tempesta va deixar també greus desperfectes a Algemesí, on les ratxes van arribar als 113 quilòmetres per hora i es van registrar intensitats de pluja torrencials. L’ajuntament del municipi va mantenir a la tarda la crida a la prudència davant la previsió que continuessin actius els nuclis tempestuosos. L’episodi també va malmetre infraestructures de transport. La caiguda d’un arbre sobre la via entre Alzira i la Pobla Llarga va obligar a aturar temporalment la circulació de trens en aquest tram de la línia C2 de Rodalies de València, que uneix la capital amb Xàtiva i la Costera. El tall va provocar retards en els serveis de mitjana i llarga distància que operen cap a Alacant.
A València, malgrat les temperatures per sobre dels 30 graus que es van registrar en les primeres hores del dia, l’avís taronja per forts vents i tempestes va buidar les platges del Cabanyal, la Malvarosa i la Patacona. Les fortes ratxes de vent que va portar el temporal van obligar a hissar la bandera vermella als sorrals de la capital per motius de seguretat. Això va fer que molts veïns marxessin de les platges abans del tancament preventiu dels sorrals, una estampa inusual per a aquesta època de l’any. Al Perellonet, les ratxes superiors als 100 quilòmetres per hora van inquietar els veïns al veure com una palmera xocava contra diversos edificis i en malmetia les façanes. "Han sigut tres minuts brutals. Pensàvem que era un tornado", assenyalava un veí a aquest diari.
Jornada de contrastos
Les dades recopilades per l’Aemet fins a les 19.00 hores reflecteixen la magnitud de l’episodi viscut al País Valencià. Malgrat el brusc canvi de temps, la calor es va deixar sentir amb intensitat en algunes zones durant les primeres hores del dia. A Miramar van arribar als 40,4 graus, la quarta temperatura més alta d’Espanya, mentre que Pego va registrar 39,5 graus i Sagunt 39,1, el desè registre més elevat del país. A Carcaixent (38,6) i a Xàtiva (38,5) també van ser força altes en una jornada marcada pel fort contrast entre la calor residual i la irrupció de les tempestes.
La violència de l’episodi va quedar patent tant en el vent com en les precipitacions. Carcaixent va registrar una ratxa de 104 quilòmetres per hora, la segona més intensa d’Espanya, mentre que Polinyà de Xúquer va arribar als 94 quilòmetres per hora, el quart registre nacional més alt. S’hi van sumar els 72 quilòmetres per hora de Xàtiva i els 68 de Villena. Quant a les pluges, Polinyà de Xúquer va acumular 36,7 litres per metre quadrat, el volum més alt del país fins a les 16.00 hores, seguida de Xàtiva, amb 33 litres, i Fontanars dels Alforins, amb 28,6 litres, unes dades que situen el País Valencià entre les zones més castigades pel temporal durant la jornada.
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