Jornada adversa
Un tren de tempestes provoca esclafits i ratxes de vent de fins a 150 quilòmetres a València
L’episodi deixa més de 120 incidències, principalment arbres caiguts, danys en edificis, talls de trànsit i afeccions ferroviàries en diferents municipis de la província de València
Abraham Pérez / Teresa Juan-Mompó
Després d’una ponentada històrica que va deixar aquest dimecres temperatures superiors als 44 graus i les mínimes més altes des que hi ha registres en moltes localitats valencianes, la situació meteorològica va fer un gir radical a la
. En tot just 24 hores, la calor extrema va donar pas a una jornada marcada per la inestabilitat atmosfèrica, amb pluges –en alguns punts de caràcter torrencial–, tempestes acompanyades de calamarsa i un vent huracanat d’una violència inusual, que va arribar a aconseguir ratxes de fins a 155 quilòmetres per hora.
Aquest era l’escenari que havia anticipat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i així va ser. En la seva previsió, l’organisme meteorològic advertia d'un canvi brusc del temps pel «pas d’un tàlveg que travessarà ràpidament la península Ibèrica, acompanyat de l’entrada d’una massa polar fresca».
El contrast entre l’aire extremadament càlid acumulat durant la històrica jornada de dimecres i la irrupció d’aquesta massa d’aire més fred va disparar la inestabilitat i va afavorir el desenvolupament de tempestes intenses, especialment en una franja de la província de València que es va estendre des del límit amb Albacete fins a l’àrea metropolitana de València, travessant les comarques centrals.
Més d’un centenar d’incidències
Des de primera hora, diversos nuclis tempestuosos van anar recorrent el País Valencià i van deixar al seu pas pluges d’intensitat torrencial, fortes calamarsades i nombroses incidències. No obstant, el gran protagonista va ser el vent. Els esclafits associats a les tempestes van provocar ratxes extraordinàries que, segons les estacions d’Avamet, van arribar als 155 quilòmetres per hora a Alberic, una intensitat excepcional que va multiplicar els danys en nombrosos municipis. A més, la tempesta elèctrica va causar sis conats d’incendi a Tavernes de la Valldigna, Borriol, Setaigües, Llíber, Altura i l’Alcúdia de Veo.
Al tancament d’aquesta edició, el balanç reflectia 120 incidències per desperfectes de diversa consideració, especialment a la comarca de la Ribera. A Alzira, el vent va arrencar part de la coberta de l’església arxiprestal de Santa Caterina, mentre que a Cullera un banyista va resultar ferit a la platja del Racó després de ser colpejat al cap per un para-sol desplaçat pel vendaval.
L’episodi va castigar amb especial força Carcaixent, on es van registrar ratxes de fins a 142 quilòmetres per hora acompanyades de pluges torrencials. La caiguda d’arbres i el despreniment d’objectes van provocar nombroses afeccions en carrers i zones enjardinades, cosa que va obligar a tallar el trànsit en diversos punts del municipi. També Alberic va quedar seriosament afectat pel vendaval. Les ratxes superiors als 150 quilòmetres per hora van provocar la caiguda de nombrosos arbres i danys en diferents punts del municipi, especialment en zones com el parc de la Glorieta.
La tempesta va deixar igualment importants desperfectes a Algemesí, on les ratxes van arribar als 113 quilòmetres per hora i es van registrar intensitats de pluges torrencials. L’Ajuntament va mantenir durant la tarda la crida a la prudència davant la previsió que continuessin actius els nuclis tempestuosos.
Platges buides a València
L’episodi meteorològic també va tenir impacte sobre les infraestructures de transport. La caiguda d’un arbre sobre la via entre Alzira i la Pobla Llarga va obligar a aturar temporalment la circulació de trens en aquest tram de la línia C2 de Rodalies de València, que uneix la capital amb Xàtiva i la Costera. El tall també va provocar retards en els serveis de mitjana i llarga distància que operen cap a
.
A València, malgrat les temperatures per sobre dels 30 graus que es van registrar durant les primeres hores del dia, l’avís taronja per fort vents i tempestes va buidar les platges del Cabanyal, la Malva-rosa i la Patacona. Les fortes ratxes de vent que va implicar el tren de tempestes van obligar a hissar la bandera vermella als sorrals de la capital per motius de seguretat. Això va fer que molts veïns optessin per abandonar les platges abans del tancament preventiu dels sorrals, cosa que va deixar una estampa inusual per a aquesta època de l’any.
Al Perellonet, les ratxes superiors als 100 quilòmetres per hora van inquietar els veïns, al veure com una palmera es desplomava contra diversos edificis, cosa que va causar importants danys a les façanes. «Han sigut tres minuts brutals. Vam pensar que era un tornado», assegurava un veí a aquest diari.
Pluja, vent i calor
Les dades recopilades per l’
, fins a les 18.00 hores reflecteixen la magnitud de l’episodi viscut al País Valencià. Malgrat el brusc canvi de temps, la calor encara es va deixar sentir amb intensitat en algunes zones durant les primeres hores del dia. A Miramar van arribar als 40,4 graus, i es va convertir en la quarta temperatura més alta d’Espanya, mentre que Pego va registrar 39,5 graus i Sagunt, 39,1, el desè registre més elevat del país. També es van acostar als 39 graus a Carcaixent (38,6) i Xàtiva (38,5), en una jornada marcada pel fort contrast entre la calor residual i la irrupció de les tempestes.
La violència de l’episodi va quedar patent tant en el vent com en les precipitacions. Carcaixent va registrar una ratxa de 104 quilòmetres per hora, la segona més intensa d’Espanya, mentre que Polinyà de Xúquer va arribar als 94 quilòmetres per hora, el quart registre nacional més important. S’hi van sumar els 72 km/h de Xàtiva i els 68 km/h de Villena.
Quant a les pluges, Polinyà de Xúquer va acumular 36,7 litres per metre quadrat, el registre més alt del país fins a les 16.00 hores, seguit de Xàtiva, amb 33 litres, i Fontanars dels Alforins, amb 28,6 litres, unes dades que situen el País Valencià entre les zones més castigades per les tempestes durant la jornada.
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