Mobilitat
Barcelona ultima el pagament directe amb targeta de crèdit per a la seva xarxa de metro, tren i bus durant el 2027
L’Autoritat del Transport Metropolità licita el sistema bancari per estendre’l als torns d’accés d’estacions i vehicles
El Govern vol accelerar aquesta facilitat, destinada a beneficiar els usuaris esporàdics o els turistes, després d’algunes proves pilot parcials
T-MOBILITAT |
La T-Mobilitat avança cap a noves formes d’accés i pagament gairebé cinc anys després de la seva implantació
CONTEXT |
Els usuaris de l’autobús interurbà també hauran de validar la T-Mobilitat al baixar
Àlex Rebollo
Cada vegada queda menys perquè els usuaris del transport públic de l’àrea de Barcelona puguin validar els seus viatges de bitllet senzill directament amb la seva targeta bancària. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de la capital catalana ha licitat la posada en marxa dels serveis bancaris necessaris perquè els actuals lectors per a la T-Mobilitat puguin acceptar directament les targetes de crèdit i dèbit més habituals. És un dels últims passos abans que els usuaris puguin pagar un bitllet senzill de tren, bus, metro o tramvia directament amb la seva targeta als torns d’accés de qualsevol estació o vehicle, segons pot avançar EL PERIÓDICO.
Fins ara, s’havien portat a terme proves pilot al metro i s’havia implantat una tecnologia provisional als busos de Barcelona, però cap preveia una integració total del pagament per targeta com la que recull l’actual licitació.
L’ATM proposa un termini màxim de tres mesos per completar la integració des de l’adjudicació cap a finals d’any, de manera que tret de complicacions en el concurs públic la previsió és que el sistema pugui començar a utilitzar-se al llarg de l’any 2027. Amb tot, l’ATM parla d’un «procés llarg» i que, tot i que aquesta contractació és «necessària» perquè el nou sistema arribi, «no és suficient». Segons detallen a aquest diari fonts del Govern, aquesta nova licitació es va acordar en l’últim Consell d’Administració de l’ATM – ent integrat en un 51% per la Generalitat i en un 49% per ens municipals com l ’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)– i suposa un «important pas» que l’Executiu ha volgut accelerar per fomentar l’ús del transport públic a Barcelona.
Segons detallen els plecs de l’expedient, la intenció és que els usuaris puguin passar la seva targeta ‘contactless ’ o el mòbil per un dels lectors situats als accessos quan pugin a qualsevol mitjà de transport públic i que tornin a presentar-la abans de baixar. El sistema haurà de detectar llavors si l’usuari ha canviat de zona tarifària o s’ha mantingut en aquesta i, en funció del cas, determinar quants diners se li han de retirar del compte bancari associada a la seva targeta. La idea és aplicar-lo primer a la Zona 1 –la més pròxima a Barcelona– i estendre’l posteriorment a la resta de les set àrees tarifàries, mentre es treballa en la implantació d’un sistema que és «complex».
El sistema, de fet, ja funciona en altres ciutats, com Madrid o Londres, on el famós ‘tap in, tap out’ implica passar la targeta tant a l’entrar com al sortir del vehicle. També els autobusos urbans de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) permeten des del 2021 comprar bitllets senzills gràcies a un lector propi col·locat generalment al costat dels conductors i que realitza el pagament immediatament – cap bus abandona la zona 1 de tarifació, per la qual cosa el preu sempre és el mateix i no fa falta validar al sortir–. En el cas dels busos, aquests ‘ datàfons’ ubicats als accessos dels vehicles també desapareixeran una vegada s’integri el nou sistema i l’usuari que vulgui pagar amb targeta de crèdit podrà fer-ho als lectors actualment reservats per a la T-Mobilitat, que fins ara no permetien el pagament directe amb targeta.
Una cosa similar passarà a les estacions de tren o metro, on l’ATM no instal·larà lectors paral·lels o torns especials per a les targetes bancàries, sinó que els lectors de la T -Mobilitat ja funcionals han sigut preparats per reconèixer targetes bancàries. El que falta ara és connectar aquest sistema amb la infraestructura financera que permeti autoritzar, cobrar i liquidar els viatges, el preu dels quals continuarà determinant-se conforme a les tarifes de l’ATM i dels operadors. Un pas per al qual aquesta nova licitació és clau.
Bitllets senzills i segons operadora
Al contracte licitat es dona una paradoxa: l’ATM vol començar a provar aquest nou sistema primer amb els bitllets senzills d’un sol viatge d’anada. Ara bé, aquest és l’única mena de bitllet que no queda sota el paraigua de l’ens metropolità. L’autoritat s’ocupa de títols integrats com la T-Usual o la T-Jove, però els bitllets senzills són competència sempre de l’operadora del transport.
Tant Renfe com Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o el TRAM hauran de donar el vistiplau a la mesura abans que pugui ser implementada. En aquest aspecte, s’haurà de veure com s’aplica a les diferents empreses –prop de 70 – que gestionen busos urbans i interurbans de l’àrea de Barcelona, com Avanza, Hife, Moventis o Julià, entre d’altres. En tots els anys que aquest projecte s’està cuinant, l’ATM ja ha mantingut converses amb tots els operadors, que formen part del procés.
Els plecs del document ja situen en l’horitzó una futura ampliació d’aquest nou sistema que permeti als usuaris guardar en les seves targetes títols de diversos viatges. Això, no obstant, es donarà més endavant. Per ara, el contracte que licita l’ATM amb un valor aproximat de 3,46 milions d’euros preveu que l’empresa adjudicatària exploti el servei durant uns 24 mesos, tot i que dona marge a un any més de possible pròrroga.
Previsió contra el frau
Entre les missions de l’adjudicatària també està preveure el procés per determinar si una targeta té prou fons com per pagar el trajecte fet. L’empresa que aconsegueixi el contrari s’haurà d’assegurar que la comprovació es dona en menys de 500 mil·lisegons per evitar aglomeracions en torns o cues als busos.
A més, l’ATM reconeix que hi ha un cert risc d ’impagaments perquè es podria detectar que els passatgers ja han disfrutat del viatge quan es detecti que no tenen prou fons a la targeta per pagar-lo. El document plasma que l’empresa que aconsegueixi el concurs haurà d’assumir els primers viatges impagats d’un usuari.
Una reclamació dels ‘no-habituals’
Poder pagar un bitllet senzill directament amb la targeta de banc és una llarga reclamació, especialment d’aquells usuaris que no agafen el transport públic de manera habitual i que es veuen forçats a comprar títols integrats per sortir al pas. Això afecta turistes, però també usuaris ocasionals o esporàdics del transport públic. El nou sistema també és útil per a aquells usuaris habituals de títols com la T-Casual o la T-Usual , que, puntualment, necessitin sortir de les zones que tenen assignades als seus bitllets. Per exemple, algú de Barcelona que només utilitza la targeta per moure’s per la ciutat, podrà viatjar un dia a Sitges (Zona 3) sense necessitat de passar per una màquina de venda d’abonaments.
No és la primera vegada que s’anuncia un sistema de pagament per targeta bancària en el transport públic a Catalunya. El setembre del 2020 es va anunciar el programa ‘CRONS’ de Renfe, que havia de permetre pagar en el tornos dels trens de Rodalies directament mitjançant targeta ‘contactless’. El sistema es va acabar implantant al llarg dels següents anys en diferents nuclis de rodalies, com a Madrid, però a Catalunya el projecte es va frenar a l’espera que es pogués vehicular a través de l’adaptació de la T-Mobilitat, tal com s’està fent ara.
En qualsevol cas, tots els projectes anunciats anys abans preveien l’adaptació dels torns o dels lectors amb datàfonos que recaptaven una quantitat específica de diners. Ara, el sistema de l’ ATM que es posa a caminar amb aquesta nova licitació serà capaç de calcular la quantitat final en funció de les zones creuades. La intenció, en un futur, és superar el sistema de zones tarifàries i que el cobrament es faci en funció dels quilòmetres recorreguts, per evitar que trajectes d’una o dues parades s’encareixin.
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