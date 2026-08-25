Dolly Parton, llegendària estrella de la música country, mor als 80 anys
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
- Vicio, la cadena d’hamburgueses que triomfa a Espanya, aterra a Girona
- Un enterrament digne per a en Pere, una persona sense llar que ha mort: 'Dormir al carrer mata
- El mapa del turisme a Girona: aquests són els municipis amb més viatges amb pernoctació
- Empantanegada general a l’operació sortida del Girona
- El fabricant de bicicletes més gran del món obre una filial a Girona
- Prop de 400 gironins mantenen viu el llegat històric amb el grup de WhatsApp 'Fotos Antigues de Girona'
- Denuncien que Corçà triga tres mesos a expedir el certificat d’empadronament a un veí amb ELA, un tràmit que es resol en 'pocs dies
- Vuit anys construint una comunitat: Walden XXI, a punt d'obrir les portes