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Dolly Parton, llegendària estrella de la música country, mor als 80 anys

Dolly Parton en una imatge d'arxiu

Dolly Parton en una imatge d'arxiu / WILL OLIVER / EFE

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EFE

EFE

Los Ángeles

La cantant i compositora estatunidenca Dolly Parton, una de les figures més importants de la música country i autora d’èxits com Jolene i I Will Always Love You, ha mort aquest dimarts als 80 anys, segons ha informat el seu nebot Bryan Seaver a Instagram.

mrl/lss

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