Eix en transformació
La promoció més exclusiva de Glòries a Barcelona ja ha venut més de la meitat dels 94 pisos: en queden a partir de 900.000 euros
Gloria Diagonal ocupa dues torres a Diagonal amb Castillejos, compta amb tota mena de serveis i estarà acabada a principis del 2028
Els pisos d’una sola habitació s’obren pas a Barcelona: una de cada tres promocions d’obra nova ja els inclouen
La immobiliària Conren Tramway desembarca a les Glòries de Barcelona amb 200 pisos i 150 milions d’inversió
Barcelona desencalla la façana nord de Glòries amb una reparcel·lació milionària
Patricia Castán
La transformació de l’eix de Glòries ha fet passos de gegant en els últims anys i l’ha convertit en una ubicació molt desitjada per a qui busca habitatge nou en aquest nou «centre» de la ciutat. Amb el seu gran parc urbà, els espais pacificats i els nous edificis, la complexa reparcel·lació de la façana nord ha donat lloc a una combinació d’habitatge protegit i de mercat lliure. En aquest darrer cas, la promoció més exclusiva és Gloria Diagonal, d'alt estànding, que ja ha venut més de la meitat dels pisos. Els pisos que queden disponibles, de 2 a 4 habitacions, cotitzen a partir de 900.000 euros. La icònica construcció, a quatre vents, s’estima que finalitzarà entre finals del 2027 i principis del 2028.
Els treballs van a bon ritme, tot i que encara no deixen imaginar el perfil d’aquesta peça, composta per dues torres al número 284 de l’avinguda Diagonal. Promoguda per l’empresa catalana Conren Tramway, el projecte és obra del multiguardonat estudi d’arquitectura OAB, de Carlos Ferrater i Xavier Martí Galí. Presidirà la confluència amb Castillejos, però el seu disseny destaca per les àmplies terrasses panoràmiques que ofereix des de la Torre Glòries i la Torre Diagonal, que sumen finalment 94 vivendes, i destaquen sobre l’entorn amb els seus 12 i 14 plantes d’altura, respectivament, segons el projecte, la llicència d’obres del qual va aprovar l’ajuntament a principis del 2025. La segona serà especialment visible a l’‘skyline’ de la zona, ja que tindrà forma triangular, a pocs metres del pulmó verd del parc Clariana.
La mateixa promotora està desenvolupant altres peces que inclouen la corresponent quota de vivenda protegida. Però Gloria Diagonal aporta a la puixant zona oferta de pisos de luxe o premium, de manera que diversificarà també la població del barri. Fonts de Conren Tramway – artífex d’importants projectes a l’antiga fàbrica de la Mercedes i el parc de les Tres Xemeneies delParal·lel – expliquen a aquest diari que ja s’ han venut més de la meitat de lesunitats.
Una de les seves claus és la varietat de tipologies, d’una a cinc habitacions, per acollir públics diversos, des de llars unipersonals a famílies. Precisament, els pisos d’1 habitació, a partir de 53 metres quadrats, ja estan tots venuts. En l’altre extrem quant a dimensions figuren els àtics de 385 metres quadrats, el preu dels quals no s’ha difós. Com informa avui EL PERIÓDICO, les noves vivendes d ’un sol dormitori continuen sent minoritàries en proporció amb la nova edificació de la ciutat, però afloren en un terç de les noves promocions de la ciutat.
Des de piscines a club infantil
Les mateixes fonts destaquen que una de les claus diferencials d’aquest projecte és la profusió de serveis d’ alta gamma que incorporen, a més de la certificació energètica Breeam. Recorden els que un usuari podria trobar en un resort hoteler. En concret, hi haurà 1.300 metres quadrats d’espais comuns distribuïts en dos ‘rooftops’ i a la planta 1. Inclouen un spa d’última generació, una piscina infinita al terrat, un club infantil i un gimnàs totalment equipat. Tampoc falten 158 places d’ aparcament per a cotxe, 14 per a moto i 33 de bicicleta, a més de trasters.
La comercialització va a càrrec de la immobiliària DILS Lucas Fox. Els immobles de menor dimensió i que van partir de preus a partir de mig milió d’euros van volar. L’actual fase de vendes compta amb unitats entre 2 i 4 habitacions. Uns 74 metres quadrats construïts cotitzen entorn del milió, mentre que 3 habitacions i 96 metres estan a 1,5 milions, i els de 4 habitacions i 125 metres quadrats a 1,6 milions d’euros, en funció d’orientacions i altures. Fins ara, entre els compradors hi ha sobretot barcelonins i estrangers que ja vivien a la ciutat, segons ha pogut saber aquest diari.
LUV Studio firma els interiors de luxe, on destaquen distribucions molt obertes, suites amb vestidor i estades banyades de llum exterior. Però més enllà dels acabats i altes qualitats que ofereix l’edificació, un dels grans reclams és ara la ubicació, atès l’impuls que viu la zona després de la seva transformació urbanística. «Gloria Diagonal es converteix en el lloc ideal per als qui busquen combinar la comoditat d’una llar exclusiva amb la vibrant vida urbana de la ciutat», diu la web de la comercialitzadora, destacant la proximitat de l’Eixample, el Gòtic, les botigues i restaurants de l’eix i les seves bones connexions en transport públic.
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