Urbanisme i medi ambient
L’Hospitalet estrena part del seu futur eix verd al barri de Santa Eulàlia
Els treballs a la plaça de les Palmeres han suposat una inversió de 2,32 milions d’euros
CONTEXT |
L’Hospitalet impulsa a Santa Eulàlia el seu primer gran eix verd: 2,6 milions per a les obres inicials i un model a replicar en altres barris
Àlex Rebollo
La falta de verd i l’alta densitat de població són dos dels mals endèmics de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), dues condicions heretades del desenvolupisme franquista que tampoc s’han aconseguit resoldre des de la tornada de la democràcia. Amb l’objectiu de començar a revertir aquest deute històric, l’Ajuntament de l’Hospitalet va impulsar el 2024 el desenvolupament del seu primer gran eix verd al barri de Santa Eulàlia. La primera fase per desenvolupar aquest espai ja ha conclòs amb la pacificació dels entorns de la plaça de les Palmeres i la creació de noves zones d’ombra.
En total, s’ha actuat sobre una superfície de 22.375 metres quadrats, amb una inversió de 2,32 milions d’euros, cofinançada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Mentre que el consistori ha assumit la redacció del projecte i la direcció de les obres. Amb tot, perquè aquest eix verd sigui complet, encara queda licitar diverses fases que acabin de generar un veritable corredor arbori que connecti el parc de la Torrassa amb la plaça Europa –un passeig d’uns 15 minuts a peu–.
La idea del govern local és replicar projectes similars a aquest «a tots els barris de la ciutat», creant eixos verds que uneixin els parcs i zones verdes ja existents al municipi. En el cas d’aquest primer passadís, la connexió completa amb el parc de la Torrassa, és clar, dependrà que es produeixi el soterrament de les vies de tren a la ciutat –o, com a mínim, de l’ intercanviador de la Torrassa–, una ‘macro obra’ per a la qual encara no hi ha data.
Remodelació de la plaça
Les obres de remodelació a la plaça de les Palmeres han buscat així millorar l’accessibilitat, donar prioritat als vianants, millorar la connexió de l’espai amb l’escola Pompeu Fabra i actuar davant l’emergència climàtica amb la creació de noves àrees d’estada per al veïnat.
D’aquesta manera, a la plaça s’han configurat dues àrees principals per al descans dels veïns, on s’han plantat «més de 75 arbres nous i s’han instal·lat pèrgoles per crear espais d’ombra que es consolidaran en els pròxims anys amb el creixement de la vegetació i del nou arbratge», apunta ara l’Ajuntament en un comunicat.
D’altra banda, la superfície destinada als jocs infantils «gairebé s’ha triplicat» amb la creació d’una nova àrea central de 1.235 metres quadrats davant el mateix centre escolar. Aquest espai, dissenyat de forma participativa amb la comunitat educativa i l’associació de veïns, substitueix les dues zones de joc anteriors, que sumaven 420 metres quadrats.
Després de les obres, la plaça compta ara amb vuit sortidors d’aigua integrats al paviment, que s’activen prement un botó i estan pensats perquè la ciutadania «en pugui gaudir i refrescar-se durant els mesos més calorosos». Aquestes fonts només funcionen quan es prem el botó i estan actives cada dia de 10 del matí a 8 de la tarda. A més, les pistes de petanca s’han traslladat al costat de l’aparcament del carrer de Pi i Margall, on també s’han portat a terme la millora i el reasfaltat de l’espai destinat als vehicles.
Zona prioritària per a vianants
La remodelació ha comportat canvis en l’ordenació del trànsit rodat i dels itineraris de vianants, ja que el carrer de Rosell, una part del carrer de Narcís Monturiol i els espais entre blocs del carrer de Badalona han passat a ser de plataforma única, és a dir, amb prioritat per als vianants. Al carrer del Mestre Carbó, en canvi, s’ha ampliat la vorera de l’Escola Pompeu Fabra. L’objectiu és potenciar l’accessibilitat, pacificar el trànsit i millorar la relació de l’escola amb la plaça i la zona de jocs ampliada.
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