Heroïna de la tempesta
Imma, la conductora d'autobús que va 'salvar' passatgers del temporal a Tarragona: "Només vaig pensar com m'agradaria que ajudessin els meus fills"
"Molts usuaris estaven presos del pànic, amb atacs d'ansietat i plorant, era normal", explica la conductora
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A vegades, en situacions excepcionals, és una sort trobar-se amb persones que tenen l'objectiu d'ajudar-te. En el cas dels aiguats torrencials viscuts aquest dilluns a la tarda a Tarragona, els usuaris de la línia L23 de la ciutat van tenir la sort de topar-se amb una conductora valenta i que, tot i l'episodi de risc, va saber mantenir la sang freda i ajudar a diverses persones. "La situació que vam viure feia por, era com al Titanic, que l'últim que abandona és el capità, ella ens va transmetre confiança tota l'estona", explica una usuària del bus.
Imma Munuera, resident a Cambrils, és conductora d'autobús des de fa 4 anys, i treballa a l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) des de fa un any i un mes. Aquest dilluns, però, explica que va viure un dels episodis més impactants de la seva vida professional: el temporal la va agafar al volant d'un autocar de la L23 entre l'Hospital Joan XXIII i l'estació de trens. "Els usuaris del bus són la nostra responsabilitat, és la nostra obligació protegir-los", explica ella, en conversa amb EL PERIÓDICO.
"En cap moment ens van avisar d'una situació de risc, però quan va començar a ploure, el cap de trànsit ens va dir que ens aturéssim, que no continuéssim la marxa i que ens protegíssim. Vam perdre la comunicació uns 10 minuts", explica l'Imma, sobre uns moments de tensió al volant. En pocs minuts, una cortina de pluja va caure a la ciutat de Tarragona, acompanyada de pedra i d'un fort vent, que va dificultar la visió i que aixecava el mobiliari urbà. Ella va optar per ser més prudent que ningú, assumint la seva responsabilitat.
"Vaig agafar a tots els usuaris que baixaven pel carrer Apodaca, i obria la porta allà on fos segur. Molts usuaris estaven presos del pànic, amb atacs d'ansietat i plorant, era normal", explica Munuera. El carrer Apodaca, que fa baixada, ha protagonitzat algun dels vídeos, amb cadires i motos arrossegades avall per la força de l'aigua. Ella preguntava als usuaris on es dirigien i, durant l'episodi de pluges intenses, els va anar apropant al màxim que podia del seu destí: "Per seguretat, normalment no podem deixar els usuaris fora de la parada, però entre una i l'altra hi ha molt de recorregut. Un cop fora de l'autobús no són la meva responsabilitat, però els deia que fossin prudents".
Els perills de conduir amb les inundacions
Una usuària del bus, Anna Gómez, que habitualment parla de trens perquè és portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, va publicar la situació a les seves xarxes socials, fet que es va viralitzar ràpidament. "La conductora va deixar pujar a una mare i el seu fill, un nen, que estaven xops. Un cop a dins els va encendre la calefacció perquè estaven morts de fred", explica Gómez. La complicada situació del trànsit aquella hora feia que els busos no passessin amb la regularitat indicada, i podia ser que mare i fill es quedessin al carrer durant molta estona. Tapes de clavegueram aixecades amb el risc d'encallar la roda del vehicle, poca visió del trànsit i objectes desplaçats al mig del carrer, com cadires, tendals i taules, van ser alguns dels perills amb què es van trobar els conductors ahir a la tarda.
"Els usuaris de l'autobús la vam aplaudir, tot i que ella ens deia que només feia la seva feina", relata Gómez, que continua, agraïda: "Estem acostumats a tenir la poca informació dels trens, i una cosa així contrasta molt i veus que sovint hi ha altres realitats". La usuària del bus explica que els comentaris de tranquil·litat que la conductora els feia arribar van ajudar molt a calmar la situació i a transmetre confiança: "Jo tinc clar que hagués obert la porta i m'hauria posat a cobert".
En aquella estona, Imma Munuera va transportar entre 13 i 20 usuaris, depenent del moment. Tota l'estona, assegura la conductora, va mantenir la calma, esperant al final de l'episodi d'inundacions, i va seguir els consells dels seus companys. Això del transport li ve de família, perquè el seu pare també és conductor d'autobusos i de camions. "Al volant, jo només pensava en com m'agradaria que ajudessin als meus fills i al meu home, en com m'agradaria que m'ajudessin a mi si em trobés en aquelles circumstàncies. La protecció de tothom és la nostra màxima obligació", conclou la conductora.
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