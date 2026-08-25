Mercat immobiliari
Els pisos d’una sola habitació s’obren pas a Barcelona: una de cada tres promocions d’obra nova ja els inclouen
Un total de 24 finques de nova construcció o rehabilitació integral ofereixen aquest tipus de vivenda minoritària, des de 242.000 euros fins a 1,35 milions
Les vivendes unipersonals creixen a Barcelona i són la primera opció a Ciutat Vella i les Corts
Així són els (milionaris) àtics més espectaculars de Barcelona al Fòrum
Patricia Castán
En un mercat immobiliari en què els preus s’han disparat els darrers anys, com és el cas de Barcelona, la demanda de pisos d’una habitació continua sent minoritària davant dels habitatges de tres habitacions, que es mantenen com el producte estrella. Però a poc a poc s’obre pas entre les promocions d’obra nova per als qui no poden permetre’s gaires metres quadrats o no tenen intenció de formar una família a curt termini. Un total de 24 de les gairebé 80 promocions de nova construcció o rehabilitació integral comercialitzades actualment a la ciutat inclouen habitatges d’un sol dormitori, en un ampli ventall de zones i pressupostos; n’hi ha des de 242.000 euros fins a 1,35 milions.
El president de l’APCE,Xavier Vilajoana, assenyala a aquest diari que en moltes ocasions l’oferta d’aquesta tipologia és residual, per completar el disseny o la capacitat de densitat de l’obra. Tradicionalment, la demanda s’ha concentrat en les tres habitacions, i ha anat guanyant pes el disseny de dos. Els pisos d’una habitació resulten atractius com a primer habitatge o per a inversors, assenyala, però la conjuntura actual, amb preus a l’abast de pocs joves i una regulació estricta dels lloguers, desincentiva tots dos segments. «Molts primers compradors busquen ja 2 o 3 habitacions pensant que sigui ja la seva llar familiar de futur», davant el llarg finançament que assumeixen. Tot i que assenyala que la tendència és reduir les dimensions.
No obstant, moltes de les promocions que ara es comercialitzen porten anys projectades, i apuntaven a un perfil demogràfic que òbviament creix, davant l’imparable avenç de les llars unipersonals a Barcelona. Precisament, una nova anàlisi dePisos.com radiografia la demanda de les tipologies residencials, amb el resultat que a Barcelona (província) la recerca de tres habitacions continua despuntant (44,4%), molt per davant de les de dues (17,9%), de quatre (13%) i d’una (4,3%). Però no dissecciona dades sobre l’univers de la capital catalana, on el metre quadrat viu rècords de preus, i els micropisos tenen una gran demanda.
Metres o ubicació
El seu director d’estudis i portaveu, Ferran Font, assenyala que els mercats més cars són els que solen oferir més vivenda d’un dormitori, per la seva rendibilitat com a inversió per a lloguer i per als qui han d’ ajustar el seu pressupost, tot i que a Barcelona part d’aquests compradors finalistes prefereixen estrènyer-se el cinturó comprant immobles per rehabilitar o en una ubicació més assequible.
Avui a Barcelona les opcions d’una habitació afloren a la majoria de districtes amb obra nova. L’oferta més econòmica es concentra als barris més perifèrics, amb Roquetes (Nou Barris) al capdavant. Allà queden disponibles per un quart de milió d’euros les últimes unitats d’una construcció que finalitzarà el maig que ve. Per aquests diners es poden adquirir un baix de 48 metres quadrats construïts. Però la puixant zona de la Marina del Prat Vermell (Sants-Montjuïc) és la que més opcions de compra d’aquesta tipologia de pisos concentra, amb quatre promocions. Culmia ofereix la més assequible, a partir de 276.000 euros en el seu projecte MarCelOna ,la primera fase del qual es va entregar el mes passat. Va ser una de les tres torres, mentre que la segona ja està en construcció i comercialització «amb excel·lents ritmes de venda», afirmen.
A partir d’aquesta suma hi ha disponibles vivendes de 67 i 69 metres quadrats, mentre que per fer el salt a les dues habitacions cal comptar amb almenys 76.000 euros més. Josep Maria Cases, director territorial de Catalunya i est de l’empresa, assenyala a aquest diari que des de Culmia observen «un interès més gran per vivendes de menor mida, especialment en mercats urbans, on els nous models de llar i l’evolució de les preferències residencials tenen cada vegada més pes en la decisió de compra». Apunta que «les vivendes d’un dormitori responen a perfils diversos, des de compradors que accedeixen per primera vegada a una vivenda fins a llars unipersonals o persones que busquen una solució residencial més ajustada a les seves necessitats i al seu moment vital».
Per això, la promotora ha apostat per adaptar-se a una «demanda cada vegada més diversa, tant en tipologies com en superfícies i distribució dels espais». I aquesta «versatilitatsuposa atendre tant la ubicació com «la qualitat dels espais, l’eficiència i la capacitat de respondre a noves maneres de viure». Al mateix barri, es comercialitzen altres blocs amb pisos d’un dormitori des de 288.000, 297.000 i 300.000, en comunitats amb molts serveis comuns i reclams, que estan marcant la diferència respecte a barris més densos de la metròpolis.
Del centre al Fòrum
No obstant, en aquesta franja de preus també hi ha una opció en ple barri Gòtic (Ciutat Vella), en un bloc rehabilitat que comercialitza DILS -Lucas Fox, des de 285.000 euros en un pis interior de 48 m2, davant una àmplia oferta de dues habitacions que eleva la seva cotització als 845.000 en el cas de dúplex amb terrassa. Molt a prop, al carrer Comtal l’únic pis d’un quart arriba als 550.000 euros.
Altres possibilitats de solo d’una habitació es distribueixen per la capital catalana. N’hi ha de 320.000 a 400.000 sobretot a Horta-Guinardó i Sant Andreu, mentre que l ’ Eixample escala als 590.000 per un pis de 69 m2 i terrassa en una finca centenària rehabilitada del carrer de Viladomat. A la Vila de Gràcia es paga mig milió per estrenar pis d’un dormitori i 48 m2, tot i que la resta són de tres habitacions. Al cor de Sants, a 520.000 euros, i de nou al cor de l’ Eixample la factura s’eleva a 665.000 euros per un àtic de 51 m2 a la revaloritzada Consell de Cent. A la mateixa finca, una altra peça similar però amb 15 metres més s’eleva a 925.000, en un edifici amb serveis d’alt standing.
També en aquesta categoria figura la promoció Gloria Barcelona de Conren Tramway, en l’eix de Glòries, on totes les unitats d’1 habitació ja estan venudes a més d’un any d’acabament de l’obra, i les disponibles a partir de 2 habitacions es comercialitzen a partir de 900.000 euros.
Els preus ‘top’ es repeteixen al districte de Cerdà, però les set xifres per un dormitori s’arriba al centre de Gràcia amb l’ elitista promoció de Còrsega, 331, on l’únic pis d’aquestes característiques costa 1,3 milions (81 m2), molt per sota dels de més habitacions, que s’eleven entre 2,25 i 12,5 milions.
Però la cotització més gran del moment es dona al Fòrum, a l’exclusiva torre Antares de l’arquitecta Odile Decq, les vivendes del qual van començar a comercialitzar-se el 2021, i algunes de les quals segueixen en venda amb diverses immobiliàries. Aconseguir les més petites, d’un dormitori, suposa un desemborsament d’ entre 1,2 i 1,35 milions, per 99 m2 en una sisena planta. Això sí, despleguen «serveis exclusius que superen qualsevol estàndard residencial a la ciutat: un jardí paisatgístic privat, pista de pàdel, simulador de golf, gimnàs d’última generació, sala de bambú per a meditació i ioga, sales de massatge, un cine privat i una piscina interior climatitzada de 17 m2», diu l’anunci.
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