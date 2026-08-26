Tecnologia i seguretat
Catalunya monitoritzarà amb IA els 800.000 vehicles que passen diàriament per 326 quilòmetres a l’àrea de Barcelona
El Govern presenta una nova eina que permetrà anticipar congestions i gestionar la mobilitat amb més seguretat
Catalunya digitalitzarà 930 quilòmetres de carreteres per millorar la gestió del tràfic i preparar la conducció autònoma
Germán González
En els pròxims tres anys, el Govern desenvoluparà una nova eina que ha de millorar la planificació i la gestió del trànsit a la xarxa viària interurbana que envolta Barcelona. Es tracta d’un bessó digital, una rèplica virtual d’aquests 326 quilòmetres de les carreteres A-2, B-10, B-20, B-22, B-23, C-16, C-17, C-31, C-32 i C-58, que permet monitorar en temps real qualsevol incidència, com ara una situació d’emergència, un accident o una congestió de trànsit, i així poder anticipar-se i gestionar millor la seguretat.
Per a això, el bessó digital rep informació de les cambres de tràfic, dels radars, dels dispositius de velocitat variables, dels sensors digitals, dels operadors de tràfic públics i privats, d’elements ambientals i de gestió de les vies que els suma les dades històriques,les incidències i l’accidentalitat. Amb tot això treballa a tres nivells; amb intel·ligència artificial relacionant tota la informació, amb patrons i indicadors estadístics i amb programes informàtics de simulació real.
D’aquesta manera, els gestors de la circulació obtenen nombrosa del que passa en cada moment en aquests 326 quilòmetres de carretera pels quals passen al dia 800.000 vehicles, dels quals un 11% són camions pesats. A partir de les dades es pot actuar més ràpid en cas d’emergència i preventivament si s’esperen retencions o congestions com en una operació sortida, com per exemple anticipar-se i posar un carril més de circulació en un sentit o l’altre.
El projecte el desenvolupen els departaments de Territori, d’Interior i d’Economia, juntament amb el Servei Català de Trànsit i es va començar a desenvolupar el maig passat. La previsió és que estigui totalment operatiu el 2029. Aquest bessó digital té un cost de 7,1 milions d’euros dels quals un 40% es finança amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
En la presentació d’aquesta eina la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que es tracta d’un «projecte pioner que fa un salt virtual» en l’actuació «reactiva i preventiva» sobre el control del tràfic. Ha afegit que gràcies a aquest bessó digital es podran «prendre les millors de decisions sobre sinistralitat i informar millor la població respecte a aglomeracions».
En el mateix sentit, la consellera de Territori Sílvia Paneque ha remarcat que aquest bessó digital és un «punt d’inflexió en l’estratègia per a la gestió de les carreteres» del Govern. També ha remarcat que la intenció és ampliar aquesta manera de controlar les carreteres i la mobilitat «de manera més segura, eficient i sostenible».
Carreteres intel·ligents
Aquest nou bessó digital, que s’anirà posant en marxa de forma gradual fins al 2029, també pretén integrar els sistemes tecnològics que es troben dins de cadascun dels vehicles juntament amb els dispositius que el Govern vol instal·lar a les carreteres.
En aquest sentit, fa un mes, la Generalitat va posar en marxa el programa de carreteres connectades i intel·ligents, del qual forma part el bessó digital amb una inversió prevista de 66,3 milions d’euros fins al 2030. La intenció és que l’any vinent uns 10 quilòmetres de carreteres estiguin connectades gràcies a aquesta tecnologia que interactua entre la via i el vehicle per oferir una millor informació durant la circulació.
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