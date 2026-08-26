El Govern diu que no va enviar un ES-Alert per "criteris tècnics"
Sara González
Va passar dissabte, però es va tornar a repetir dilluns: pluges torrencials a diverses comarques de Tarragona que han provocat inundacions, danys materials, afectacions en infraestructures i una desena de ferits sense que, prèviament, s’enviés un ES-Alert al mòbil dels veïns afectats. Davant les crítiques d’alguns dels alcaldes i dels partits de l’oposició, el Govern va al·legar ahir "criteris tècnics" per haver desestimat l’emissió d’aquest avís i va recordar que només s’activa quan el nivell de perillositat del temporal previst se situa en cinc o sis sobre sis. En tot cas, va admetre que es revisaran aquests dos episodis per analitzar si cal incorporar millores en els protocols.
"El Govern pren les decisions únicament amb criteris tècnics que estan protocolitzats", va assegurar la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, hores després que tant Junts com els Comuns registressin peticions de compareixença tant de la consellera d’Interior, Núria Parlon, com de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Anticipant les explicacions que totes dues donaran, Paneque va argumentar que s’enfronten a fenòmens locals intensos que requereixen una previsió "més delimitada" en el temps i que, quan es desencadenen, cal valorar si és convenient o no enviar l’ES-Alert.
En el cas dels últims dies, l’avís meteorològic era de nivell quatre i, segons va relatar, davant les circumstàncies posteriors que es van donar, quan la intensitat va augmentar, es va descartar l’enviament perquè es valora si hi ha temps o no de reacció de la ciutadania o si pot tenir efectes adversos fer-lo en aquell moment. "Per exemple, a altes hores de la matinada, enviar una alerta pot implicar un augment de moviment de persones que vagin a buscar el cotxe al pàrquing", va justificar. En tot cas, Paneque va assegurar que en tot episodi es revisa posteriorment la gestió per avaluar si cal incorporar-hi millores.
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