"No havíem viscut mai un foc així"
Els veïns afectats asseguren que és la primera vegada que els confinen per un foc. Recorden sinistres més localitzats que es van apagar ràpidament, però no d’aquesta dimensió.
Jordi Ribalaygue
Tot i ser una zona escarpada i boscosa que ha hagut de viure petits sinistres en altres ocasions, els veïns de Torre Baró no recorden un incendi de la magnitud del que es va declarar ahir a la tarda al parc natural de Collserola. El foc va mobilitzar una quarantena d’equips dels Bombers de Barcelona i de la Generalitat i va fer que Protecció Civil ordenés el confinament de gairebé 15.000 persones a Barcelona, repartides entre aquest barri i el de Ciutat Meridiana, a més de desallotjar preventivament residents dels carrers de Castellví i de Lliçà.
"És la primera vegada que ens confinen per un incendi", va declarar Toni Ruiz, que viu a la part alta de Torre Baró, on les cases s’endinsen a la serra. "Es veu molt fum i molts helicòpters que passen –va relatar a aquest diari–. L’Ajuntament i l’associació de veïns ens han demanat que els que tinguéssim mànegues remulléssim l’entorn de casa nostra, ho hem fet, i que ens quedem a casa amb les finestres tancades i no sortim. Tenim molta incertesa i angoixa, estem tots els veïns parlant entre nosaltres per telèfon i mirant cap a la muntanya, per veure que el foc no s’acosti a casa nostra".
Durant la tarda, l’Associació de Veïns de Torre Baró va aconsellar a la població que tingués preparada una motxilla amb material bàsic per si s’ampliava l’ordre de desallotjament.
Els habitants de Torre Baró consultats per EL PERIÓDICO no veien flames, com sí que albiraven quan es va declarar el foc, poc després de les 15.30 hores, però la fumera va continuar sent abundant durant la tarda i preocupava l’avanç del foc pel flanc nord. "Hi ha un fum força intens, en funció de l’aire es desplaça més cap als habitatges", va precisar Luis Bonilla, que resideix en una casa situada a mitja altura al turó on s’assenta el veïnat. "Quan venen els helicòpters, desapareixen darrere la columna de fum –va detallar–. Estan passant cotxes de la Guàrdia Urbana amb sirenes i megafonia, demanen que estiguem amb les finestres tancades, que ens mantinguem a casa i que no circulem, per donar servei prioritari als bombers, que han passat pel meu carrer per pujar i perquè l’incendi no baixi als habitatges".
"Ja no es veu foc des de casa, però, com que fa vent, el fum es va desplaçant, encara n’hi ha força", va explicar Isabel Cano, que s’havia confinat amb la seva mare a casa seva, també a la meitat alta de Torre Baró. "Hi havia uns obrers treballant al carrer de Llerona, per soterrar el cablejat, i els han fet parar les màquines", va afegir. La Isabel es va adonar de l’incendi per la forta olor de fum: "Al principi creia que era dels veïns, que sempre estan fent barbacoes".
Fum i olor de cremat
El Toni també va pensar que algun veí havia encès una foguera a casa, però el va alertar el fum que s’enfilava a gran altura sobre la muntanya. "Després hem vist les flames, que no han arribat a estar a prop de casa, però sí que eren visibles", va remarcar. "Es veu molt fum que va cap al Vallès i es nota molt olor de cremat", va afegir Ruiz, que jutja que la muntanya està poc cuidada: "El sotabosc no s’ha netejat i, amb tot el que ha plogut, la mala herba ha crescut molt, s’hauria pogut prevenir una mica per evitar la por que tenim".
"Fa 30 anys que soc a Torre Baró i feia anys que no vèiem un incendi d’aquesta dimensió", va afirmar el Luis. "Sí que vam tenir alguns incendis fa entre quatre i sis anys, però eren més localitzats i es podien resoldre més o menys ràpid –va comparar–. És el primer cop que ens adverteixen com aquesta vegada. Un incendi amb alerta i mobilització de tants policies i bombers per tot el barri, amb tants helicòpters i havent-nos de confinar, és clar que no l’havíem viscut".
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