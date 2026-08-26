la xacra de l’estiu
Un incendi a Collserola obliga a desallotjar veïns a Torre Baró
El foc, originat en una zona de vegetació propera al barri de Canyelles, a Nou Barris, crema almenys 35 hectàrees i força el confinament preventiu de Ciutat Meridiana i Torre Baró.
Gisela Macedo
A primera hora de la tarda d’ahir es va declarar un incendi forestal a Collserola, als voltants del barri de Canyelles, a Nou Barris, que al tancament d’aquesta edició els bombers intentaven estabilitzar. A les 19.30 hores, els bombers van informar que l’incendi avançava per un dels seus flancs, al seu extrem nord, cosa que va obligar a desallotjar de manera preventiva 35 residents dels carrers de Castellbí i de Lliçà, al barri de Torre Baró, els més pròxims a la zona forestal afectada.
Abans, cap a les 16.45 hores, Protecció Civil va enviar un missatge als mòbils dels veïns de la zona per ordenar el confinament preventiu als barris de Ciutat Meridiana (11.568 residents) i Torre Baró (3.235 veïns). Sí que es va permetre la mobilitat en algunes zones allunyades del focus. Es va llançar una segona ES-Alert cap a les 18.30 hores repetint la directriu i fent una crida a acatar les indicacions per no acostar-se als voltants del foc. Els Agents Rurals, que investiguen les causes del sinistre, van afegir que, fins anit, havien cremat almenys 35 hectàrees, amb 34 a Barcelona i una a Montcada i Reixac.
"Esperem que la situació millori ambientalment les pròximes hores i controlar els flancs", va apuntar el cap d’intervenció de l’operatiu, Sergi Bover, en una compareixença al costat de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a les 19.30 hores. Les flames van provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts de la capital catalana i que el vent va arrossegar, sobretot, en direcció cap al Vallès Occidental, i cap als dos barris en què es va instar els seus habitants que es tanquessin a casa. El dispositiu desplaçat al lloc es va ampliar de les vuit dotacions inicials a 39 i després fins a 63. Els Bombers de Barcelona aporten 17 equips i 70 bombers, mentre els Bombers de la Generalitat col·laboren amb 46 dotacions –incloent-hi 12 mitjans aeris– i 140 agents.
Matolls
El foc es va originar a la carretera Alta de les Roquetes i afecta una zona que pertany al Parc Natural de Collserola. Les flames van començar en una zona forestal que hi ha per sobre de la ronda de la Guineueta Vella, on van cremar uns matolls, segons van informar fonts municipals. L’avís de l’incendi es va rebre cap a les 15.30 hores i el foc va créixer al pujar per un turó. "L’aire empenyia al flanc dret i, quan s’ha aturat, l’esquerre ha començat a evolucionar negativament", va assenyalar Bover a les 19.30 hores. El cap d’intervenció va indicar que l’objectiu de les hores següents se centrava a procurar que no hi hagués "un canvi de condicions a pitjor a la nit" i que els flancs es descontrolessin. Per la seva banda, Collboni va confiar que el foc es pogués controlar ràpidament. Els cossos d’emergència no temien anit que les flames arribessin a domicilis, tot i que es mantenien vigilants.
L’Ajuntament va oferir als desallotjats els punts de reunió que es van habilitar als barris perjudicats pel fum i les flames. En tot cas, tots els evacuats van optar per traslladar-se a cases de familiars i persones pròximes. En paral·lel, el consistori va activar el pla d’actuació municipal en fase d’alerta. La Guàrdia Urbana va tallar l’entrada a pistes forestals, a la carretera d’Horta a Cerdanyola, a la del cementiri de Collserola i la carretera Alta de les Roquetes. A més, van regular la mobilitat i van assegurar el perímetre per vigilar els accessos. El foc també va obligar que els trens de la línia R4 de Rodalies no s’aturessin a l’estació de Torre Baró-Vallbona.
"Ens està caient la cendra a prop de casa", explicava ahir a la tarda la presidenta de l’Associació de Veïns de Torre Baró, Valeria Ortiz. L’entitat va traslladar un missatge als veïns per tranquil·litzar-los i, al mateix temps, perquè es resguardessin del fum i les flames. "Hem avisat els veïns de la part alta del barri perquè actuïn amb sentit comú, no surtin de casa, tanquin les finestres i els que estiguin a la zona forestal, que són la majoria, refresquin el seu entorn per ajudar que el foc no s’estengui", va comentar Ortiz. L’associació va apuntar que l’incendi es va originar en una zona coneguda com les Cubetes, a la part de la muntanya pròxima al cementiri i al límit entre Torre Baró i Canyelles.
Explosions i "espurnes"
Veïns de Nou Barris van assegurar que van sentir explosions i van veure "espurnes" al declarar-se el foc. A la zona perjudicada hi ha diverses torres d’alta tensió. També es van registrar baixades de tensió en alguns carrers dels voltants. Al seu torn, veïns de Nou Barris explicaven que la intensitat del fum va anar disminuint després de l’arribada dels bombers i els avions que van llançar aigua per mirar d’extingir les flames. En tot cas, afegien que la forta olor de fum impregna el voltant.
Fa tot just 11 dies, Collserola ja va ser l’escenari d’un altre incendi forestal, en aquella ocasió en una zona més pròxima al Llobregat, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. En aquest cas, la Guàrdia Urbana va acabar detenint un sospitós acusat de provocar el foc de manera intencionada.
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