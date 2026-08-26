astronomia
L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
El fenomen es podrà observar a simple vista i, tot i que no serà una lluna de sang, la part del satèl·lit que entri a l’ombra podrà adquirir tons rogencs.
Roberto Bécares
Encara impactats per l’espectacle de l’eclipsi total solar que es va viure a Espanya el vespre-nit del 12 d’agost, el cel torna a oferir-nos una cita especial. Serà el 28 d’agost, quan un eclipsi parcial de Lluna serà visible des de tot Espanya. La fase parcial començarà a les 04.34 hores i arribarà al seu màxim a les 06.12 hores (una hora menys a les Canàries), amb prop del 96% del disc lunar a l’ombra.
Un eclipsi lunar es produeix quan la Terra se situa entre el Sol i la Lluna, de manera que els tres cossos queden aproximadament alineats. La Terra bloqueja llavors part o tota la llum solar que normalment il·lumina la superfície de la Lluna. Tot i que en aquest cas no es tracta d’una lluna de sang perquè l’eclipsi és parcial, la part de la Lluna que entri a l’ombra podrà adquirir tons rogencs o cobrosos. Això es deu al fet que l’atmosfera terrestre desvia cap a l’ombra part de la llum solar, sobretot les longituds d’ona rogenques.
Segons els experts, l’observació de l’eclipsi es podrà fer a simple vista i no comportarà cap perill ni requereix ulleres especials, com sí que va passar amb l’eclipsi solar del 12 d’agost. D’acord amb l’Institut Geogràfic Nacional, dependent del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, no es veurà igual a tot el país. Al centre i a l’est peninsulars, les illes Balears i Melilla, la Lluna es pondrà abans que s’acabi la fase parcial de l’eclipsi, mentre que a la resta de la península, les illes Canàries i Ceuta la posta de Lluna tindrà lloc després que s’acabi la fase parcial. És a dir, l’oest serà el millor lloc per veure’l.
A diferència d’un eclipsi solar total, que només és visible en una franja petita de la superfície terrestre, un eclipsi lunar es pot veure des de tot l’hemisferi nocturn que en aquell moment té la Lluna a la vista. Així, aquest eclipsi, de magnitud 0,93, serà visible en alguna de les seves fases a l’oest d’Àsia, Europa, Àfrica i Amèrica.
L’Institut Geogràfic Nacional té una eina interactiva a la seva pàgina web per consultar a quina hora es pondrà la lluna a diferents ciutats i fins a quina fase de l’eclipsi serà possible seguir abans que es faci de dia.
Pròxims esdeveniments
No es tracta de l’última cita atronòmica que viurà el nostre país, El següent eclipsi que travessarà la Península tindrà lloc el 2 d’agost del 2027. En aquest cas, l’esdeveniment serà a ple dia, cap a les 10.45 del matí, i es veurà en tota la seva esplendor al sud d’Andalusia, especialment a la costa de Cadis, Màlaga, Granada i Almeria, així com a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. L’eclipsi durarà almenys sis minuts.
L’altre gran eclipsi previst tindrà lloc el 26 de gener del 2028 poc abans de les sis de la tarda. En aquest cas, a diferència dels dos anteriors, no serà un eclipsi total sinó anular. És a dir, que la Lluna no cobrirà completament el Sol, sinó que, a causa de la seva posició, s’interposarà davant de l’astre i deixarà entreveure un gran "anell de foc" al seu voltant. Segons apunten els models, la franja d’anularitat creuarà la península del sud-oest al nord-est, i passarà per Huelva, Badajoz, Sevilla, Cadis, Màlaga, Còrdova, Granada, Jaén, Ciudad Real, Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Terol, Múrcia, Comunitat Valenciana i acabarà a les Illes Balears i al sud de Catalunya. En total, el fenomen durarà unes dues hores de principi a final i deixarà imatges espectaculars a tot el país.
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