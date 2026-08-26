Causes per aclarir
Els Mossos investiguen si l’incendi de Collserola va començar per una «acció humana»
La Unitat de Medi Ambient treballa amb els Agents Rurals per determinar si el foc va ser provocat o es va originar per una negligència
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Incendi a Collserola: última hora del foc que ha cremat diverses hectàrees a la zona de Nou Barris
Germán González
La Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra ha obert una investigació per determinar si l’incendi forestal declarat aquest dimarts a Collserola es va iniciar arran d’una «acció humana», segons han confirmat fonts dels Mossos a EL PERIÓDICO.
Els investigadors treballen juntament amb els Agents Rurals per aclarir l’origen del foc i determinar si va poder ser provocat de forma intencionada o com a conseqüència d’una negligència. De moment, els investigadors mantenen obertes totes les hipòtesis i no descarten cap possibilitat.
L’incendi, declarat aquest dimarts a la tarda als voltants del barri de Canyelles, al districte de Nou Barris, ha cremat unes 45 hectàrees de terreny forestal. Els bombers han donat el foc per estabilitzat a primera hora d’aquest dimecres, tot i que es mantenen alguns focus secundaris actius i els equips d’emergències continuen treballant a la zona.
Dubtes sobre l’origen
La hipòtesi d’una possible intervenció humana ja havia sigut apuntada aquest dimecres a primera hora pel tinent d’alcalde i responsable de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que ha assenyalat en una compareixença davant els mitjans que s’havia d’investigar si existien «causes criminals» darrere del foc. Igualment, Batlle ha remarcat que, de moment, no consta que l’incendi tingui un origen criminal i ha demanat prudència.
La investigació dels Mossos i Agents Rurals se centra ara a determinar com va començar l’incendi i quines circumstàncies van poder afavorir-ne la propagació.
45 hectàrees cremades
L’incendi es va declarar aquest dimarts poc després de les 15.30 hores en una zona forestal a prop de la carretera Alta de les Roquetes, ja dins del Parc Natural de Collserola. Les flames van continuar propagant-se i afectant matolls i arbres, i van arribar a obligar al desallotjament preventiu de 35 veïns de Torre Baró. Així mateix, Protecció Civil també va decretar el confinament de Torre Baró i Ciutat Meridiana, una mesura que va quedar aixecada durant la nit davant la millora de les condicions de l’incendi.
Aquest dimecres, els Bombers han donat l’incendi per estabilitzat, tot i que mantenen una vintena de dotacions i mitjans aeris per assegurar el perímetre i treballar sobre els focus secundaris que hi ha encara actius. Davant la millora de les condicions, Protecció Civil ha rebaixat el nivell d’alerta del pla Infocat a prealerta.
El precedent de Sant Pere Màrtir
Aquest incendi s’ha declarat només 11 dies després d’un altre foc registrat a Collserola. El 14 d’agost passat, les flames van afectar unes 10 hectàrees a la muntanya de Sant Pere Màrtir, entre Barcelona i Esplugues de Llobregat. La Guàrdia Urbana va detenir llavors un home per la seva presumpta relació amb l’incendi, després de localitzar-lo als voltants de la zona on s’havia iniciat el foc.
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