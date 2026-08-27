Albiol viatja a la Xina per formar part d’un fòrum que reunirà 40 alcaldes
Gerardo Santos
Després d’haver rebut el cònsol de la Xina al seu despatx i haver viatjat al país asiàtic per «promocionar els potencials econòmics» el 2024, l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha tornat a viatjar a la Xina, aquest cop, per participar en el Segon Diàleg d’Alcaldes Xina-Espanya. Segons va detallar el consistori en un comunicat, es tracta d’un fòrum «d’alt nivell sobre innovació, desenvolupament urbà i transició energètica que reunirà prop de 40 ciutats espanyoles i xineses».
L’alcalde de Badalona anirà acompanyat per la primera tinenta d’alcaldia, Cristina Agüera, i formarà part d’una delegació espanyola integrada per representants de 19 municipis de 16 províncies. El fòrum es prolongarà fins dilluns vinent, versarà sobre «la cooperació entre municipis dels dos països» i servirà per «compartir experiències i oportunitats de col·laboració davant els reptes de les ciutats».Després d’haver rebut el cònsol de la Xina al seu despatx i haver viatjat al país asiàtic per «per promocionar els potencials econòmics» el 2024, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha tornat a viatjar a la Xina per, en aquesta ocasió, participar en el II Diàleg d’Alcaldes Xina-Espanya. Segons ha detallat el consistori en un comunicat, es tracta d’un fòrum «d’alt nivell sobre innovació, desenvolupament urbà i transició energètica que reunirà prop de 40 ciutats espanyoles i xineses». L’alcalde anirà acompanyat per la primera tinenta d’alcaldia, Cristina Agüera, i formaran part d’una delegació espanyola que estarà integrada per representants de 19 municipis de 16 províncies. El fòrum es prolongarà fins al dilluns 31 d’agost, versarà sobre «la cooperació entre municipis dels dos països» i servirà per «compartir experiències i oportunitats de col·laboració davant els reptes de les ciutats».
Quatre escales
La trobada està organitzada per l’Associació del Poble Xinès per a l’Amistat amb l’Estranger –una organització oficial de la República Popular de la Xina dedicada a la diplomàcia pública i popular amb altres països– i la Fundación Cátedra China, institució dedicada a impulsar la cooperació entre els dos països. La delegació espanyola farà estada a Pequín, Yantai, Yangzhou i Shanghaitrobada està organitzada per l’Associació del Poble Xinès per a l’Amistat amb l’Estranger – una organització oficial de la República Popular de la Xina dedicada a la diplomàcia pública i popular amb altres països – i la Fundació Cátedra China, «institució de referència dedicada a impulsar la cooperació institucional, econòmica, empresarial, acadèmica i cultural» entre els dos països. El consistori preveu que la trobada serveixi per «conèixer de primera mà diferents iniciatives vinculades a la transformació urbana, la innovació, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic i empresarial». La delegació espanyola farà estada a les ciutats de Pequín, Yantai, Yangzhou i Xangai..
Albiol va declarar que participar en aquest fòrum suposa «una oportunitat per conèixer experiències d’èxit en la gestió urbana de grans ciutats» i per establir contactes institucionals.L’alcalde Albiol ha declarat que la participació en aquest fòrum suposa «una oportunitat per conèixer experiències d’èxit en la gestió urbana de grans ciutats», així com per establir «contactes institucionals que puguin generar noves oportunitats de col·laboració en benefici de Badalona». L’alcalde ha destacat que malgrat que les relacions entre els dos països depenen «fonamentalment a través dels governs i les institucions nacionals, també hi ha un enorme espai de col·laboració possible des de l’àmbit local que s’ha de saber aprofitar».
El viatge del regidor va tenir ahir la seva primera parada d’interès. Albiol i Agüera van visitar el parc Tianning No. 1, a Pequín, «exemple de transformació d’un antic espai industrial en un pol d’innovació, tecnologia i sostenibilitat».El viatge del regidor ha conegut aquest dimecres la seva primera parada d’interès. Albiol i la tinenta d’alcaldia Cristina Agüera han visitat el parc Tianning No. 1, a Pequín, «exemple de transformació d’un antic espai industrial en un pol d’innovació, tecnologia i sostenibilitat». L’acte central del viatge tindrà lloc el 28 d’agost a Yantai. No obstant, l’«acte central del viatge» tindrà lloc el 28 d’agost a la ciutat de Yantai. L’alcalde serà «un dels encarregats de la conclusió» del diàleg, i l’Agüera participarà en la taula rodona ‘Innovar per avançar: ciutats intel·ligents al servei de les persones’. Així mateix, l’agenda al voltant de la trobada inclou «diverses visites a empreses, centres d’innovació i projectes de referència» a les ciutats de Yantai, Pequín, Yangzhou i Xangai; així com «posar en contacte experiències relacionades amb el turisme cultural i el patrimoni, identificant àmbits concrets de cooperació entre ciutats espanyoles i xineses, afavorint l’intercanvi d’experiències de gestió local i explorant noves oportunitats».
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