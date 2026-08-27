Els experts alerten: cada grau més de temperatura pot elevar un 1,7% la violència
Les altes temperatures, la falta de son i l’estrès poden afavorir més irritabilitat i agressivitat durant els mesos d’estiu
L’estiu acostuma a associar-se a vacances, terrasses, trobades amb amics i més vida al carrer. Però darrere d’aquesta imatge amable també hi ha una realitat més inquietant: durant els mesos de més calor, diversos estudis han detectat un augment de determinades conductes agressives i violentes.
Les altes temperatures poden alterar el nostre estat físic i emocional. Quan la calor és intensa, dormim pitjor, suem més, ens deshidratem amb més facilitat i acumulem més cansament. Tot plegat pot fer que tinguem menys paciència i reaccionem de manera més impulsiva davant de conflictes quotidians.
Aquesta situació es pot veure agreujada durant els mesos d’estiu, quan també augmenten les interaccions socials, les activitats al carrer, les celebracions, el consum d’alcohol i les hores que passem fora de casa. La combinació de tots aquests factors pot contribuir a un increment de la tensió social i de determinats episodis violents.
Què diuen els experts?
Un dels especialistes que ha analitzat aquest fenomen és Cèsar San Juan, psicòleg criminalista i professor de la Universitat del País Basc. En declaracions a Onda Cero, explica que quan fa molta calor «ens tornem més irritables».
Segons l’expert, aquesta irritabilitat pot afavorir respostes més agressives, sobretot en persones que ja tenen una predisposició a reaccionar de manera violenta. Per això ho defineix com «un còctel que fa que les taxes de delinqüència augmentin».
La idea principal és que la calor no converteix automàticament una persona en violenta, però sí que pot actuar com un factor que redueix la tolerància, augmenta l’estrès i facilita respostes més extremes en situacions de conflicte.
La relació entre calor i criminalitat no es basa només en percepcions. Diverses investigacions han estudiat aquesta associació.
Un estudi publicat a la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units conclou que les temperatures elevades s’associen de manera consistent amb taxes més altes de criminalitat.
A més, una anàlisi feta a Finlàndia va observar que cada grau addicional de temperatura s’associava amb un increment de la violència d’aproximadament un 1,7%.
A Espanya, la notícia també posa el focus en la violència masclista. Entre els mesos de juny i juliol es van registrar nou assassinats per violència masclista, una dada que reforça la preocupació per l’augment d’episodis greus durant els mesos més calorosos.
Ara bé, els experts insisteixen que aquestes dades no volen dir que la calor sigui l’única causa. La violència és un fenomen complex en què intervenen múltiples factors socials, personals, econòmics i ambientals.
Per què la calor ens pot posar més irritables?
Hi ha diversos mecanismes físics que poden explicar aquesta relació.
Un dels principals és la deshidratació. Quan fa molta calor, el cos perd líquids a través de la suor i això pot provocar cansament, malestar, mal de cap i una menor capacitat de concentració.
També hi influeix la falta de son. Les nits amb temperatures elevades dificulten el descans i fan que moltes persones dormin menys i pitjor. L’endemà, la fatiga acumulada pot augmentar la irritabilitat i reduir la capacitat de controlar les emocions.
A més, l’organisme pot generar més estrès, fet que pot incrementar els nivells de cortisol. En aquest estat, situacions que habitualment provocarien una reacció moderada poden acabar desencadenant una resposta més intensa.
El canvi climàtic, un factor cada vegada més important
Un altre element que preocupa els experts és el canvi climàtic.
Els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents, intensos i llargs. Això significa que la població passa més dies sotmesa a temperatures elevades i, per tant, també augmenta el temps d’exposició als efectes físics i psicològics de la calor.
En aquest sentit, el canvi climàtic no només té conseqüències ambientals, sinó que també pot tenir efectes sobre la salut mental, el comportament i les relacions socials.
Si les onades de calor són més freqüents, també poden augmentar els episodis de cansament extrem, insomni, estrès i irritabilitat, factors que poden facilitar conflictes en determinats contextos.
Més calor, menys descans i més tensió
Els experts recorden que aquest fenomen no té una única explicació. L’augment de les conductes violentes a l’estiu pot estar relacionat amb una combinació de temperatures extremes, falta de descans, deshidratació, estrès, consum d’alcohol, més activitats socials i una major exposició a situacions de conflicte.
Per això, durant els episodis de calor intensa és especialment important mantenir una bona hidratació, evitar esforços físics excessius en les hores centrals del dia, descansar tant com sigui possible i intentar reduir les situacions que poden generar tensió.
L’exercici moderat, sempre adaptat a les temperatures, també pot ajudar a reduir l’estrès i afavorir la relaxació. A més, mantenir una alimentació lleugera i prioritzar aliments frescos pot facilitar que el cos gestioni millor les altes temperatures.
La conclusió dels especialistes és clara: la calor no explica per si sola l’augment de la violència, però pot actuar com un factor de risc afegit. I en un context de canvi climàtic i temperatures cada vegada més extremes, entendre aquesta relació serà cada vegada més important.
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