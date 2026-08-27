El Govern i BCN crearan 500 noves places en residències per a gent gran
La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona segellen un conveni per agilitar la construcció de quatre equipaments que hauran d’estar preparats el 2031.
Pau Lizana Manuel
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van fer ahir oficial un acord per construir quatre noves residències per a gent gran a la capital catalana. El pacte entre les dues administracions es va forjar al maig en una comissió bilateral en la qual també es va acordar destinar 17,5 milions d’euros per reformar escoles de la ciutat. En total, els nous geriàtrics suposaran un augment de prop de 500 places del parc públic de residències de Catalunya i acosta el Departament de Drets Socials al seu compromís de crear 6.000 nous llocs en residències públiques de cara al 2028.
Les noves residències es construiran als barris de Sant Andreu (al passeig de Torras i Bages, 135, on hi ha les antigues casernes), la Nova Esquerra de l’Eixample (Viladomat, 149-151), la Marina del Port (Foc, 95) i l’entorn de Glòries (confluència de la Diagonal amb els carrers del Clot i de Badajoz), al costat del nou Espai ONA que projecta el govern municipal. S’hi afegeix la residència del carrer Benavent, al districte de les Corts, que ja està en construcció i que preveu la creació d’unes 110 places més entre residents i persones que hi vagin en règim de centre de dia.
Aquests nous centres s’erigiran seguint un nou procés administratiu a través d’una licitació d’obres que durà a terme l’empresa municipal d’infraestructures de Barcelona, Bimsa, després d’una transferència de fons de la Generalitat, que és l’òrgan que al final gestionarà les residències. Això, segons va assegurar l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, permetrà «agilitar i retallar els temps d’execució». La previsió, de fet, és que les residències estiguin acabades de cara al 2031, quan s’acabi el pròxim mandat municipal.
A l’espera dels detalls tècnics que determinin exactament la inversió que representaran aquestes noves residències, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, va aventurar que tindran un cost d’entre 12 i 13 milions d’euros cada una, basant-se en el preu que han tingut els últims centres aixecats. Així, el total de l’operació es resoldria per una quantitat entorn dels 50 milions d’euros.
Llarga llista d’espera
Aquests quatre nous centres estan cridats a alleujar les llargues llistes d’espera que hi continua havent a Catalunya per entrar en una residència. Tal com va reconèixer el conseller Moreno, almenys 15.000 persones esperen actualment poder entrar en un d’aquests recursos. A l’àrea de Barcelona, el temps d’espera pot allargar-se fins a dos o tres anys. Per pal·liar aquestes xifres, el departament es va proposar obrir 6.000 noves places residencials durant la legislatura. De moment, segons va explicar el conseller, ja s’ha arribat a 3.232, de manera que s’ha superat l’equador de l’objectiu.
A la ciutat de Barcelona en concret, durant aquesta legislatura s’han creat 394 places per a gent gran. L’alcalde Collboni va reivindicar la bona sintonia amb el Govern per arribar a l’acord i va defensar que és la primera vegada «en gairebé una dècada» que s’aconsegueix construir algun d’aquests nous centres. «La inversió de la Generalitat fins que ha mogut fitxa el president [Salvador] Illa havia sigut zero», va dir el primer regidor. Collboni va celebrar l’anunci com una victòria pel «dret a quedar-se a Barcelona» i «envellir dignament a prop d’on s’ha viscut». En total, a la capital catalana hi ha 5.883 places públiques per a gent gran, a les quals s’hauran d’afegir les 500 que el Govern planteja crear abans del 2031.
Tant Collboni com Moreno, això sí, van insistir a assenyalar que la idea és que la gent gran pugui estar el màxim de temps possible a casa seva. Per això, aquests dos responsables institucionals van assegurar que continuaran treballant per millorar el servei d’atenció domiciliària (SAD) tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya.
Climatització
Les noves residències es construiran directament climatitzades per fer front a les altes temperatures que es registren a l’estiu. En aquest sentit, el conseller Moreno va explicar que aquest any ja s’han invertit uns 4,7 milions d’euros procedents de fons europeus per adaptar algunes residències existents.
Davant la constatació que moltes residències no tenen aire condicionat a les habitacions, Moreno va assegurar que «tampoc és desitjable que la gent gran rebi directament l’aire directe» i que el Govern està estudiant fórmules que donarà a conèixer pròximament per garantir el benestar de tots els residents pel que fa a la calor.
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