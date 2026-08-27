La IA permetrà gestionar embussos i els accessos a BCN
El Govern presenta una eina que replica virtualment i en temps real 326 quilòmetres de la xarxa viària catalana i que facilitarà gestionar el trànsit més eficaçment.
Germán González
En els pròxims tres anys, el Govern desenvoluparà una eina per millorar la planificació i gestió del trànsit de la xarxa viària interurbana que envolta Barcelona. Es tracta d’una rèplica digital dels 326 quilòmetres de les carreteres A-2, B-10, B-20, B-22, B-23, C-16, C-17, C-31, C-32 i C-58 que permet monitorar en temps real qualsevol incidència, com una emergència, un accident i una congestió, i anticipar-se per gestionar més bé la seguretat viària.En els pròxims tres anys, el Govern desenvoluparà una nova eina que ha de millorar la planificació i la gestió del tràfic a la xarxa viària interurbana que envolta Barcelona. Es tracta d’un bessó digital, una rèplica virtual dels 326 quilòmetres de les carreteres A2, B10, B20, B22, B23, C-16, C-17, C31, C32 i C58, que permet monitorar en temps real qualsevol incidència, com una situació d’emergència, un accident o una congestió de trànsit i així poder anticipar-se i gestionar millor la seguretat viària.
Les dades que alimentaran aquesta rèplica digital parteixen de càmeres, plafons de missatge variable, estacions de recompte de vehicles, sistemes de visió artificial, radars i sistemes de velocitat variable del Servei Català de Trànsit i del Departament de Territori. A més, també es tenen en compte la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i la informació de mobilitat d’operadors de transports públics i privats i d’infraestructures.Les dades que alimentaran el bessó digital parteixen de cambres, plafons de missatge variable, estacions de transmissió de recompte de vehicles, sistemes de visió artificial, radars i sistemes de velocitat variable del Servei Català de Trànsit i del Departament de Territori. A més, es tenen en compte la xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i informació de mobilitat de diversos operadors de transports, públics i privats, i d’infraestructures.
A aquesta informació de gestió de les vies s’hi afegiran les dades històriques, les incidències i l’accidentalitat. Amb tot això es treballa en tres àmbits: en intel·ligència artificial relacionant tota la informació, en patrons i indicadors estadístics i en programes informàtics de simulació real.
Els gestors de la circulació obtenen informació del que passa en aquests 326 quilòmetres de carretera pels quals passen cada dia 800.000 vehicles, dels quals un 11% són camions pesants. A partir de les dades es pot actuar més de pressa en cas d’emergència i preventivament si s’esperen retencions o congestions, com anticipar-se i establir un carril més de circulació en un sentit o l’altre.D’aquesta manera, els gestors de la circulació obtenen nombrosa del que passa en cada moment en aquests 326 quilòmetres de carretera pels quals passen al dia 800.000 vehicles, dels quals un 11% són camions pesats. A partir de les dades es pot actuar més ràpid en cas d’emergència i preventivament si s’esperen retencions o congestions com en una operació sortida, com per exemple anticipar-se i posar un carril més de circulació en un sentit o l’altre.
El projecte el van començar a desenvolupar al maig les conselleries de Territori, Interior i d’Economia, juntament amb el Servei Català de Trànsit. La previsió és que estigui completament operatiu el 2029. Aquesta rèplica digital té un cost de 7,1 milions d’euros, dels quals un 40% es finança amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).
En l’acte de presentació d’aquesta eina, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va declarar que "aquest projecte representa un salt tecnològic real en la gestió de la mobilitat perquè permet passar d’una actuació reactiva a una gestió predictiva i preventiva" del tràEn l’acte de presentació d’aquesta eina, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que "aquest projecte representa un salt tecnològic real en la gestió de la mobilitat perquè permet passar d’una actuació reactiva a una gestió predictiva i preventiva" del tràfic.
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