L’Hospitalet i el Baix Llobregat sumen 495.000 afiliats a la Seguretat Social
Àlex Rebollo
L’Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat es troben en un moment dolç respecte al mercat laboral. Aquesta és la principal lectura que s’extreu de l’últim informe de conjuntura econòmica que elabora cada trimestre el Fòrum Empresarial del Llobregat. En aquesta ocasió, l’entitat, dependent de la patronal Aeball, explica que, amb les dades oficials del juny del 2026 de la Seguretat Social, hi ha 495.005 persones afiliades i/o treballant en el conjunt de municipis que integren el Baix Llobregat i l’Hospitalet. «Aquestes xifres representen un màxim mai assolit», remarquen des del Fòrum.
En termes interanuals, la població activa ha crescut en 17.682 persones. Només en cinc localitats ha disminuït la població activa: Olesa de Montserrat (-244), Santa Coloma de Cervelló (154), Castellví de Rosanes (-39), Torrelles (-27) i Sant Climent (-5).
En la resta ha augmentat l’afiliació. Destaquen amb més d’un miler d’incorporacions l’Hospitalet (+ 9.100) i Esplugues (+ 1.167). En termes relatius, l’Hospitalet també lidera la classificació de creixement (+ 7,93%), seguit per Sant Andreu de la Barca (+ 5,82%), Sant Joan Despí (+ 5,55%), el Papiol (+ 5,45%) i Esplugues (+ 5,07%). Amb aquestes mateixes dades, a finals de juny 41.756 persones es trobaven en situació d’atur al territori. Això implica una reducció de 1.385 persones respecte al segon trimestre de l’any 2025 (-3,2%). Enguany, només en tres localitats ha augmentat el nombre de persones en situació d’atur: Sant Joan Despí (+6), Castellví de Rosanes (+4) i Sant Just Desvern (+2).
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