El Museu del Transport s’encalla pel desacord amb la ubicació
Els promotors presenten un recurs per mantenir la seu pactada a Montjuïc. L’Ajuntament proposa ara instal·lar-lo a la Vall d’Hebron.
Judit Bertran
La ubicació del Museu del Transport continua sent un punt de fricció entre l’Ajuntament de Barcelona, que proposa instal·lar-lo en una llosa de 3.000 metres quadrats sobre les cotxeres de la línia 3 del metro de la Vall d’Hebron, i l’Associació Coordinadora Pro Museu del Transport, que no es conforma amb cap altre espai que no sigui el Palau de Comunicacions i Transports, inclòs en la concessió atorgada a Fira de Barcelona durant els pròxims 50 anys.La ubicació del Museu del Transport continua sent un punt de fricció entre l’Ajuntament de Barcelona, que proposa instal·lar-lo en una llosa de 3.000 metres quadrats a la Vall d’Hebron, i l’Associació Coordinadora Pro Museu del Transport, que no pretén conformar-se amb un altre espai que no sigui el palau de Comunicacions i Transports, inclòs en la concessió atorgada a Fira de Barcelona durant els pròxims 50 anys.
Gairebé vuit mesos després d’aprovar-se per unanimitat en el ple de l’Ajuntament, l’associació reclama fer efectiu el pla acordat el 30 de gener, en el qual s’incloïa com a ubicació l’anhelat palau, que ja va acollir una exposició de diversos vehicles de transport entre 1929 i 1930. Per això, l’entitat ha presentat recentment un recurs de reposició contra la resolució de la comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, que va inadmetre la petició de revisar la concessió atorgada a Fira de Barcelona.Gairebé vuit mesos després de la seva aprovació per unanimitat en el ple de l’ajuntament, la incertesa del lloc adjudicat junt amb el vaivé de decisions ha augmentat la irritació de l’associació, que reclama fer efectiu el pla acordat del 30 de gener, en el qual s’incloïa com a ubicació l’anhelat palau que ja va acollir una exposició de diversos vehicles de transport entre 1929 i 1930. Per això, l’entitat ha presentat recentment un recurs de reposició contra la resolució de la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, que va inadmetre la seva petició de revisar la concessió atorgada a Fira de Barcelona.
Amb l’escrit, els promotors reclamen que s’anul·li l’esmentada resolució i que el consistori torni a examinar l’acord del 19 de març del 2025 pel qual es va aprovar la concessió d’ús privatiu del recinte firal de Montjuïc durant 50 anys. L’entitat afirma que aquesta concessió dificulta el compliment de la iniciativa ciutadana que posteriorment va rebre el suport unànime del ple. «Ja no es tracta d’un museu sí o un museu no, sinó que es tracta de respectar el que es decideix per unanimitat en un ple», explica Manuel Marina, membre de la coordinadora. L’espai va ser «construït per exposar transports grans específicament» i que només estigui obert 97 dies a l’any suposa un aprofitament «molt limitat».Amb l’escrit, els promotors reclamen que s’anul·li l’esmentada resolució i que el consistori torni a examinar l’acord del 19 de març del 2025 pel qual es va aprovar la concessió d’ús privatiu del recinte firal de Montjuïc durant 50 anys. L’entitat afirma que aquesta concessió dificulta el compliment de la iniciativa ciutadana que posteriorment va rebre el suport unànime del ple. «Ja no es tracta d’un museu sí o un museu no, es tracta de respectar el que es decideix per unanimitat en un Ple», explica Manuel Marina, membre de la coordinadora. L’espai va ser «construït per exposar transports grans específicament» i, al seu torn, que només estigui obert 97 dies a l’any suposa un aprofitament «molt limitat», insisteix.
Parlar i reflexionar
Durant l’última reunió entre el consistori i l’associació, l’Ajuntament va reiterar que la ubicació al Palau de Comunicacions queda fora de la taula per la transformació del Poble-sec amb més de 500 nous habitatges i instal·lacions urbanes. L’alternativa escollida és la de l’àmbit de la Vall d’Hebron, una «oportunitat per transformar aquest àmbit i construir ciutat». Segons indica el consistori, a més, tot això permetrà construir un equipament per parlar i reflexionar sobre el transport públic en l’àmbit patrimonial i com a eina de cohesió social.
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