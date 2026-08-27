Entrevista | Rocío Vidal Divulgadora científica
«Un seminarista em perseguia dient que Déu li havia encomanat que em salvés l’ànima»
"M'indigna que hi hagi qui manipula la ciència per a vendre vídeos i cursos aprofitant-se de la ingenuïtat i la ignorància de la gent"
Juan Fernández
Porta vuit anys desmuntant teories conspiranoiques i assenyalant sense tallar-se un pèl als ‘influencers’ que manipulen la ciència per a enganyar la gent. Ho fa en les xarxes -acumula 1,7 milions de seguidors en els seus perfils de Youtube, Instagram i X sota el sobrenom de ‘La Gata de Schrödinger’-, en els seus llibres -en té dos publicats sobre divulgació de la ciència-, en les seves xerrades i sempre que li posen davant un micròfon o una càmera on explicar amb desimboltura i sentit comú que dos més dos són quatre i no un sortilegi cabalístic. Terraplanistes, ‘magufos’, xerraires i venedors de motos, tremoleu, Rocío Vidal (Benicassim, 1992) us va al darrere, i no pensa parar fins a descobrir el vostre xiringuito.
Per què va estudiar periodisme?
Per la curiositat. M’interessaven tantes coses que vaig pensar: és la carrera perfecta, em permetrà conèixer a gent molt diferent i saber de temes molt diferents. També ho vaig fer per l’escriptura. A mi el que m’atreia d’aquesta professió era escriure, això de l’audiovisual va venir després, i va ser per casualitat.
Casualitat?
En acabar la carrera vaig fer un màster de comunicació científica gairebé sense voler, perquè a mi el que m’interessava era un altre de comunicació cultural, però estava ple, i després vaig estar un any treballant per a una exposició de la Caixa on havia de gravar cada dia petits vídeos explicant la mostra. Aquí vaig descobrir que m’agradava explicar coses de viva veu i vaig decidir muntar un canal a Facebook, vaig crear el meu nick, i vaig començar a pujar vídeos a YouTube, a veure què passava.
I què va passar?
Que al quart vídeo que vaig publicar sobre ‘influencers’ que vivien d’estafar la gent vaig començar a rebre milers de visites i vaig descobrir que aquí hi havia un camí interessant. Vaig decidir aportar el meu granet de sorra i em vaig dedicar a explicar la veritat científica i assenyalar els xerraires. M’indigna que hi hagi qui manipula la ciència per a vendre vídeos i cursos aprofitant-se de la ingenuïtat i la ignorància a la gent.
Va triar un camí complicat.
Vaig triar el camí de la guerra. A vegades penso: tan feliç que hauria estat jo fent vídeos de divulgació científica sense ficar-me en aquests embolics… Però una porta dins el que porta i no vaig poder evitar-ho. D’altra banda, crec que la tasca del periodista és explicar la veritat i incomodar, molesti a qui molesti i costi el que costi.
A vostè li ha costat insults, persecucions i amenaces. Ha passat por?
A vegades sí, quan m’envien fotos del meu carrer com dient: sabem on vius. Però això és el que succeeix quan denuncies una secta o et fiques amb un gurú que viu d’enganyar la gent, ho tinc assumit. Acumulo anècdotes de tota mena. Jo no soc una atea radical, però qüestiono el que diuen les religions, i una vegada un seminarista va estar perseguint-me perquè deia que Déu li havia encomanat la missió de salvar la meva ànima. El que em va costar, treure-me’l de sobre!
Per què tenen èxit les teories de la conspiració?
Ofereixen solucions senzilles a problemes complexos i juguen amb una cosa que portem tots dins: la por al buit. És més fàcil creure en el que sigui que assumir que no hi ha respostes a unes certes preguntes transcendentals. Les xarxes compten molt en aquest fenomen, perquè no serveixen per a raonar, només per a polaritzar. La gent prefereix veure un reel de 30 segons que llegir-se un llibre. I després hi ha mitjans que els donen visibilitat. Quan veig en la tele tertúlies de terraplanistes enfront de físics, penso: però què fan aquestes cadenes?
Porta vuit anys rastrejant aquest món. Diria que va en augment o està de retirada?
No para de créixer, vivim l’era dels gurús espirituals que igual t’expliquen com aconseguir diners i dones que t’expliquen que això dels dinosaures és mentida. El que més m’al·lucina és el rebuig que senten cap a la intel·lectualitat. Avui hi ha gent en les xarxes que presumeix de no haver-se llegit un llibre en la seva vida. I ho diuen així, lluint de no saber.
Li val la pena anar barallant-se amb ells?
Sí. Vull creure que algú que s’hagi sentit atret alguna vegada per una secta, en l’últim moment s’ha tirat cap enrere després de veure un vídeo meu. De tota manera, no penso estar en això eternament. A vegades fantasio amb la Rocío del futur i la imagino escrivint llibres, que és el que em va atreure d’aquest ofici, no fer vídeos explicant per què el futbolista Marcos Llorente és un sòmines i un mentider quan diu que la crema solar produeix càncer o quan afirma que en el cel hi ha línies blanques perquè un poder secret ens fumiga.
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