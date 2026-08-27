Festa Major
Tarragona reconeix els portants dels Gegants Moros i els Negritos com a Perpetuadors de Santa Tecla 2026
La consellera de Festes, Sandra Ramos, ha destacat dels geganters la "passió i una perseverança incondicional"
Els capitans del Nàstic Genuine, Álvaro Cano i Rubén Almazán, seran els pregoners de Santa Tecla 2026 a Tarragona
El Periódico
Els portants dels Gegants Moros i dels Negritos de Tarragona seran els Perpetuadors de la Santa Tecla d’enguany. La ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d’ara i també als d’abans, així ho ha revelat aquest dijous l'Ajuntament de la ciutat, una setmana després d'anunciar que els pregoners de la Festa Major d'aquest 2026 seran els capitans del Nàstic Genuine, Álvaro Cano i Rubén Almazán.
“Generacions senceres de famílies gitanes tarragonines que, amb passió i una perseverança incondicional, han carregat sobre les espatlles aquestes peces tan representatives del nostre Seguici Popular. Nissagues de geganters que han fet i fan ballar, d’una manera única, aquests gegants i gegantons”, ha dit la consellera de Cultura i Festes de l'Ajuntament, Sandra Ramos.
Noms d’abans com els del Mangarro, el Faba, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufes, el Pajares, el Petit, el Besugo, el Rafelet, el Vicente o el Yumitus, i d’altres de més actuals com Gordete, els Carnicers, els Algar, el Maginet, el Paio Xavi, l’Alejandro Bufas, el Juanitu o el Miguelín, en són una mostra d’aquest col·lectiu, conegut i estimat pels amants de les nostres festes.
El cartell de Santa Tecla d’enguany, dedicat als 175 anys dels Gegants Moros, també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa. “Aquest do que expressen aquestes persones fent ballar els gegants és sinònim d’estima i de cura transmeses durant generacions, de temps i dedicació. Són geganters, però també perpetuadors d’una gran festa”, ha destacat la consellera de Cultura.
La proclamació de Perpetuadors s’efectuarà, com és habitual, dins del tradicional acte de La Crida, previst pel 15 de setembre.
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