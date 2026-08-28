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Llegat olímpic

Barcelona recupera la llum del ‘Bosc d’Aiko’, un dels símbols dels Jocs Olímpics de 1992

30 anys després, la il·luminació, ara amb leds, de la instal·lació artística de la japonesa Miyawaki tornarà a ser protagonista al paisatge de Montjuïc.

Detall del ‘Bosc d’Aiko’. | EUROPA PRESS

Detall del ‘Bosc d’Aiko’. | EUROPA PRESS

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El Periódico

Barcelona

Més de 30 anys després dels Jocs Olímpics de Barcelona, una de les imatges més singulars de l’Anella Olímpica torna a prendre vida. Es tracta de la instal·lació Canvi, de l’artista japonesa Aiko Miyawaki, coneguda popularment com el Bosc d’Aiko, que ha recuperat la il·luminació, va informar ahir l’Ajuntament de Barcelona.

L’actuació té l’objectiu de tornar el protagonisme a una obra que forma part del paisatge de Montjuïc des dels Jocs Olímpics del 92 i que durant anys havia perdut presència. La intervenció consisteix a renovar el quadre elèctric i substituir les antigues lluminàries per tecnologia led, una millora que també permet reforçar l’enllumenat exterior d’aquest espai, segons va explicar el consistori en un comunicat.

L’obra de Miyawaki està formada per nombrosos fils d’acer inoxidable que, segons la llum i el punt des del qual es contemplen, generen un joc canviant d’ombres, reflexos i perspectives. És precisament aquest efecte el que va donar a la instal·lació l’aparença d’un bosc abstracte.

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La recuperació del Bosc d’Aiko és una de les nombroses actuacions que ha portat a terme el consistori per conservar i posar en valor un espai que encara avui permet recórrer una bona part de l’empremta que van deixar els Jocs de Barcelona 1992.

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