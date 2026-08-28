la xacra de l’estiu
Un incendi a València posa contra les cordes la Devesa del Saler
El foc calcina ja 31 hectàrees del pulmó verd de la capital de la comunitat i obliga a evacuar una pedania i els càmpings de la zona. De moment no es coneix l’origen de les flames.
Claudio Moreno / Anna Mora
Era un dia de 35 graus. Amable en el còmput d’un estiu tòrrid amb alguna ponentada criminal. Els turistes descansaven a les platges del sud i els veïns a les torres de la Devesa, quan, al voltant de les 13.00 hores, es va desencadenar un incendi al costat de la urbanització Aparwaks, a la Gola de Pujol (València), amb flames aparentment controlables per la seva dimensió i la direcció del vent cap al mar. No obstant, la llengua de foc va créixer; en una hora va obligar a tallar la CV-500, desallotjar 30 persones d’una torre residencial i, en poc més de tres hores, va forçar l’evacuació de la pedania del Saler i els càmpings de la zona. Es tractava d’una evacuació preventiva per l’exposició al fum, però també per l’evolució de l’incendi, ja que a les 18.30 hores ja era el més greu de les últimes quatre dècades a la Devesa del Saler, amb 31 hectàrees perimetrades i el foc encara actiu.
Els primers avisos els van donar els veïns de les torres d’aparells i els banyistes que hi havia a la platja de la Garrofera. Les flames es van iniciar a prop de la Venta dels Bous, van començar a cremar una zona verda al flanc nord i van saltar la carretera per encendre un segon focus en una zona ja calcinada en incendis anteriors, a prop de la platja. Els bombers van controlar de seguida aquesta petita foguera. Però el vent que bufava cap al mar es va girar i va començar a empènyer el foc amb una densa columna de fum cap a la platja de la Garrofera i el poble del Saler.
A l’equip d’extinció s’hi van anar incorporant mitjans municipals, autonòmics i estatals. Finalment, es va activar el nivell 2 del Pla Especial d’Incendis Forestals (PEIF) i la Unitat Militar d’Emergències (UME) es va incorporar a l’operatiu sobre el terreny amb 10 mitjans terrestres i un d’aeri.
Mentre el foc devorava el pulmó verd de València, la policia i els bombers desallotjaven l’arenal i la pedania de gairebé 2.000 habitants. Tot i que el foc no va arribar a entrar al poble, l’aire resultava irrespirable. Cap a les 16.40 hores, el Cecopal de l’Ajuntament de València va decidir preventivament evacuar el poble del Saler i els càmpings, i va mobilitzar autobusos de l’EMT per traslladar els veïns fins a dos pavellons habilitats. Entorn de les 17.00 hores, l’ajuntament va sol·licitar a la Generalitat enviar un ES-Alert. El missatge demanava als que no disposaven de vehicles propis que acudissin a la rotonda davant el centre d’exàmens de la DGT per al seu trasllat als poliesportius.
La columna de fum es va convertir en una gran capa que, més entrada la tarda, va començar a respirar-se des de la ciutat de València. Bombers i mitjans aeris treballaven contra rellotge per evitar que el foc continués calcinant hectàrees en direcció al Cap i Casal, una vegada s’havia començat a controlar el focus a la zona d’aparells. No obstant, cap a les 18.30 hores, al post de comandament avançat hi havia cert optimisme. No es donava per estabilitzat, però s’esperava una evolució favorable del vent. I a les 20.00 hores, alguns bombers van ser avisats que no feia falta acudir-hi.
Els antecedents
El mal ja estava fet. A la Devesa del Saler feia més de dos anys que es respirava aire net, però el foc d’ahir ha tornat a disparar les pors. A finals del 2023 i principis del 2024 es van succeir més d’una desena de conats i grans incendis dispersos en diversos punts del parc natural. Els focs es desencadenaven sense testimonis i moltes vegades en dies ventosos, de manera que els veïns van començar a especular amb la possibilitat que un o diversos piròmans estiguessin cremant el bosc. L’enuig veïnal va anar in crescendo i es va centrar en un únic sospitós, un advocat resident a la zona, a qui el Seprona va atribuir fins a 11 incendis, però que finalment va ser condemnat per un únic conat.
Amb aquest nou desastre natural s’obren alguns interrogants. Les autoritats encara no n’han aclarit l’origen i, per tant, es desconeix si va ser provocat. A més, cal preguntar-se per què ha tornat a cremar el bosc després de l’experiència dels últims tres anys i d’haver aplicat mesures preventives, com el sistema Sideinfo amb 11 canons.
Al tancament d’aquesta crònica, diverses desenes de persones continuaven reallotjades als pavellons i els equips d’extinció continuaven treballant per controlar les flames. La previsió era optimista, però la nit es preveia llarga.
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