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a l’estiu

Les obres públiques fan caure les vendes al centre de BCN, segons el comerç

Obras en la parte central de las Ramblas.

Obras en la parte central de las Ramblas. / JORDI COTRINA / EPC

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Patricia Castán

Barcelona

La gran afluència de turistes a Barcelona aquest estiu no s’ha reflectit en la facturació d’alguns dels principals eixos comercials de la ciutat. La patronal Barcelona Oberta alerta que la coincidència de nombroses obres a la via pública ha afectat la mobilitat i ha comportat perjudicis a molts comerços, que en alguns casos poden arribar a veure compromesa la supervivència en cas d’obres prolongades. L’entitat reclama més bona planificació de la mobilitat local i una reducció de les restriccions a partir del setembre.

La proliferació de rases i piquetes no solament afecta la despesa del turista, sinó també el comprador local i de la resta de Catalunya, ateses les limitacions als accessos a la capital catalana, segons els afectats. Per això adverteixen de "caigudes sostingudes de la facturació" en diferents zones i graus.

L’entitat, que aglutina eixos cèntrics i turístics, ha sondejat els seus associats sobre els resultats de la campanya. I conclou que l’enquesta duta a terme "constata una disminució generalitzada de l’afluència de visitants i de les vendes respecte de l’estiu anterior", vinculada a les obres i "les dificultats de mobilitat i accessibilitat". Sobretot perquè els treballs han sigut simultanis en alguns dels "principals corredors d’entrada i distribució de la ciutat".

Critiquen que les obres al sud, el nord-oest i el nord-est de la ciutat han castigat el sector, perquè condicionaven els desplaçaments a les zones comercials, de manera que tenien conseqüències en el "conjunt de l’activitat".

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La incidència ha sigut desigual, i els més perjudicats són els establiments de la Rambla, Glòries i Creu Coberta-Sants, amb una afectació "molt alta". Ha sigut "alta a l’eix d’Arenes-plaça d’Espanya, al de Sagrada Família i a la rambla Catalunya i passeig de Gràcia. Barcelona Oberta lamenta, a més, la falta d’"ajuda i compensació" per als comerços més afectats.

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