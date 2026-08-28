Esdeveniment astronòmic
Una lluna vermella posa la cirereta a un eclipsi que meravella mig món
L’eclipsi encisa el país amb un minut de foscor màgic i sorprenent
Les llàgrimes dels astronautes Sara García i Pablo Álvarez davant de l’eclipsi: «És el més bonic que he vist en la meva vida»
Roberto Bécares
A les 6.12 hores, en un moment màgic, dos colors diferents es van apoderar de la lluna. Ocupant el 93% de la superfície, un to vermellós, tirant a ocre; la resta, el disc lunar, brillava com un somriure. Un eclipsi lunar parcial ha tornat a encisar Espanya (i mig món, ja que també era visible en altres països europeus, Amèrica i Àfrica) després del màgic moment viscut el 12 d’agost, quan la lluna va tapar completament el sol durant tot just un minut en què el temps va semblar quedar-se en suspens.
L’eclipsi d’aquesta nit passada no va poder ser vist amb claredat arreu del país, ja que els núvols en van impedir la visibilitat en determinats punts de la geografia, sobretot a Galícia. Eren les 4.34 del matí quan la foscor, molt lentament, va començar a conquistar la lluna en la fase d’ombra, en un fenomen produït al col·locar-se la Terra entre el Sol i la Lluna, de manera que els tres cossos van quedar pràcticament alineats.
La Terra va bloquejar part de la llum solar que normalment il·lumina la superfície de la Lluna i el que va quedar en llindra va adquirir tons vermellosos i coure, ja que l’atmosfera terrestre va desviar cap a l’ombra part de la llum solar, sobretot les longituds d’ona vermelloses. «Ha sigut molt emocionant veure com la lluna es posava per l’horitzó eclipsada», explica Esteban Donate, membre d’Astrocuenca, una associació astronòmica que havia organitzat una observació aquesta matinada en una paratge anomenat La Tórdiga. Després del moment de màxima ocultació de la lluna, l’ombra es va anar retirant i la lluna va anar guanyant terreny amb una brillantor especial que va donar la benvinguda a trenc d’alba.
A Espanya, l’eclipsi va ser retransmès en directe per l’ astrofotògraf i divulgador científic Carlos Castro, que va arribar a acumular més de 20.000 epectadors alhora, acumulant 630.000 reproduccions de mig món. Castro, malagueny d’origen, va haver de desplaçar-se fins a Sevilla per poder fer l’‘streaming’ ja que a Màlaga estava ennuvolat.
Aquest eclipsi lunar, que va poder ser disfrutat sense ulleres de protecció especials, posa el colofó a un estiu estel·lar a Espanya que tindrà la seva continuació en els pròxims dos anys. El 2 d’agost del 2027 hi haurà un segon eclipsi solar total, com el que va passar el 12 d’agost, però amb una durada més gran, de prop de quatre minuts i que només serà observable al sud d’Andalusia, Ceuta i Melilla. El tancament a l’anomenat trio d’eclipsis el posarà l’eclipsi anular el gener del 2028.
- Javier Bardem: 'El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units
- La masia de Viladrau on va néixer el bandoler Serrallonga obté el permís d'obres i engeguen una campanya de finançament
- Caguetes a Montilivi
- El Circ de les Fires de Girona deixa la Devesa i es traslladarà a Palau
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
- Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
- Quinze paraules per tancar el serial Tsygankov
- Desallotgen un supermercat de Girona per un incendi elèctric que acaba amb una gran fumera