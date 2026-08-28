Quan comprar una casa sembla impossible: el cas d'un pare que es construirà un habitatge amb contenidors i tutorials de YouTube
La pujada del preu de l’habitatge empeny algunes famílies a buscar alternatives molt més barates
Arribar al punt de plantejar-se construir una casa amb contenidors marítims i fer bona part de la feina un mateix mirant tutorials de YouTube diu molt de com està el mercat de l’habitatge a Espanya.
Comprar una casa s’ha convertit en una operació cada vegada més complicada per a moltes famílies. Les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mostren que el preu de l’habitatge va augmentar un 12,9% interanual durant el primer trimestre del 2026. L’habitatge nou va pujar un 9,1% i el de segona mà, un 13,5%.
En aquest context apareixen històries com la de Matías, un home de Toledo, casat i pare de dues filles, que ha decidit buscar una alternativa radical: transformar quatre contenidors marítims en la casa familiar.
La seva història l’ha explicada el creador de contingut Diego Revuelta, que compta amb més de 115.000 subscriptors a YouTube i publica reportatges i entrevistes sobre qüestions socials i econòmiques.
Quatre contenidors per crear una casa de 120 metres quadrats
Matías disposa d’un terreny que li van cedir i vol instal·lar-hi quatre contenidors industrials, dos a la planta inferior i dos a la superior.
Cada contenidor té aproximadament 30 metres quadrats, de manera que el projecte permetria arribar als 120 metres quadrats de superfície repartits en dues plantes.
Segons explica ell mateix, els quatre contenidors, juntament amb el transport fins al terreny i l’IVA, li van costar uns 4.500 euros.
Però aquí cal fer una distinció important: 4.500 euros no és el preu final d’una casa de 120 metres quadrats.
A aquesta quantitat cal afegir-hi la preparació del terreny, fonamentació, estructura, reforços, aïllament, finestres, portes, instal·lació elèctrica, fontaneria, sanejament, climatització, revestiments, cuina, banys, permisos, projecte tècnic i molts altres elements.
Per tant, comprar els contenidors pot ser relativament econòmic; convertir-los en un habitatge legal, segur i habitable és una altra història.
Per què Matías ha escollit aquesta opció?
La resposta és principalment econòmica.
Matías explica que, quan una família decideix comprar un habitatge convencional, pot trobar-se que necessita 30.000 o 40.000 euros només per començar, entre estalvis previs i despeses, a més d’assumir després una hipoteca durant dècades.
Ell calcula que podria haver acabat pagant uns 700 o 800 euros mensuals d’hipoteca.
Inicialment, la família havia pensat a construir un altre tipus de casa al terreny. Però, segons relata, després de l’inici de la guerra d’Ucraïna, l’encariment dels materials va fer que aquell projecte resultés menys assumible.
Buscant alternatives a internet va descobrir el món de les cases fetes amb contenidors marítims i va decidir provar-ho.
Vol construir-la gairebé tot sol amb tutorials de YouTube
La part més sorprenent del projecte és que Matías pretén fer ell mateix una gran part de l’obra.
«La idea és fer tot el projecte només amb tutorials de YouTube», explica.
No parteix completament de zero. Matías és ascensorista i treballa en una empresa d’ascensors, per la qual cosa està acostumat a les eines i té coneixements d’electricitat.
Aquest punt és important, perquè autoconstruir un habitatge exigeix molts més coneixements que simplement saber bricolatge.
Cal entendre d’estructura, aïllament tèrmic, impermeabilització, electricitat, fontaneria, ventilació, soldadura, humitats i seguretat, entre altres aspectes.
Un contenidor marítim, a més, està dissenyat originalment per transportar mercaderies, no perquè hi visquin persones. Quan s’hi obren grans finestres o portes es modifica l’estructura i pot ser necessari reforçar-la.
Una casa contenidor té garanties?
Pot tenir-ne, però el fet que sigui un contenidor no l’eximeix de les exigències d’un habitatge convencional.
Si es vol utilitzar com a residència permanent, el projecte ha de complir la normativa urbanística i les exigències tècniques aplicables.
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix els requisits que han de complir els edificis en qüestions com la seguretat estructural, seguretat contra incendis, salubritat, protecció contra el soroll, estalvi energètic i accessibilitat. El CTE continua plenament vigent i ha estat actualitzat aquest mateix 2026.
Per això, una casa contenidor ben projectada, correctament aïllada i executada pot arribar a oferir condicions adequades d’habitabilitat. Però un contenidor simplement col·locat en un terreny i condicionat sense projecte no es converteix automàticament en un habitatge legal.
Sí, podem tenir problemes amb l’Administració
Aquest és probablement el punt més important per a qualsevol persona que estigui pensant a imitar Matías.
Tenir un terreny no significa automàticament que hi puguem construir una casa, sigui de maons, de fusta, prefabricada o feta amb contenidors.
Abans de començar és imprescindible comprovar la classificació urbanística del terreny i què permet exactament el planejament municipal.
La Llei d’Ordenació de l’Edificació estableix que el promotor ha de gestionar i obtenir les llicències i autoritzacions administratives necessàries. A més, en el cas d’un edifici destinat a habitatge, el projecte correspon a un arquitecte habilitat.
Per tant, construir primer i preguntar després pot acabar generant problemes importants: impossibilitat de legalitzar la casa, sancions o fins i tot ordres de retirada o demolició si l’obra no és compatible amb la normativa aplicable.
Matías ho té clar i ho explica en el reportatge: encara que ell construeixi bona part de l’habitatge, necessita el projecte d’un arquitecte que adapti la idea a la normativa.
És recomanable fer-se una casa amb contenidors?
Pot ser una alternativa interessant, però no és una solució màgica ni necessàriament barata en tots els casos.
Té alguns avantatges evidents. L’estructura inicial ja existeix, el sistema és modular, permet ampliar o combinar espais i una part important dels treballs es pot industrialitzar.
Però també presenta inconvenients.
El metall transmet molt fàcilment la calor i el fred, de manera que un bon aïllament tèrmic és imprescindible. També s’han de controlar especialment la condensació i les humitats i garantir una ventilació adequada.
A més, qualsevol modificació important de les parets del contenidor pot afectar-ne la resistència estructural.
Per això, encara que una persona tingui habilitat manual, no és recomanable improvisar una casa habitable únicament a partir de vídeos d’internet. Els tutorials poden servir per aprendre determinades feines, però no substitueixen el càlcul estructural, el projecte arquitectònic ni els professionals necessaris.
Quant costa realment construir una casa contenidor?
No existeix una xifra única.
Els 4.500 euros que explica Matías corresponen als seus quatre contenidors, el transport i l’IVA, però no a l’habitatge acabat.
El pressupost final dependrà de factors com la mida de la casa, el terreny, els fonaments necessaris, el nombre de plantes, les obertures que es facin als contenidors, els reforços estructurals, l’aïllament, les instal·lacions, els acabats i els honoraris tècnics.
També s’han de sumar les taxes, llicències i connexions als serveis, quan siguin necessàries.
Fer una part important de la feina un mateix pot reduir la mà d’obra, però també implica assumir moltes hores de treball i tenir coneixements suficients per executar correctament cada part.
Quant temps es necessita?
Matías calcula que necessitarà un màxim de dos anys per tenir acabat el seu projecte.
Ja fa diversos mesos que està condicionant el terreny i considera que només té aproximadament un 10% de l’obra feta.
Durant aquest procés, la família ha deixat el pis on vivia, pel qual pagava 300 euros mensuals de lloguer, i actualment viu a casa dels pares de Matías.
El termini d’una autoconstrucció depèn enormement de la disponibilitat de temps, els permisos, la complexitat del projecte i la quantitat de treball que assumeixi el propietari.
Una alternativa per fer front al problema de l’habitatge
La història de Matías no significa que les cases contenidor siguin la solució general a la crisi de l’habitatge. Però sí que mostra fins a quin punt algunes famílies estan disposades a buscar alternatives per evitar una hipoteca difícil d’assumir.
Amb el preu de l’habitatge a Espanya pujant un 12,9% interanual en l’última dada oficial disponible de l’INE, entendre que una família es plantegi comprar quatre contenidors i passar dos anys construint-se la seva pròpia casa resulta una mica més fàcil.
La fórmula pot funcionar, però hi ha una condició indispensable: una casa contenidor continua sent una casa. I, per tant, necessita terreny compatible, projecte d’arquitecte, permisos, seguretat estructural, instal·lacions correctes i compliment de les normes d’habitabilitat.
Els tutorials de YouTube poden ajudar a construir-la. La legalitat i la seguretat, però, no es poden improvisar.
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