violència infantil
Trobat mort el pederasta Miguel Ángel Flores
L’home estava acusat d’agredir sexualment la seva filla des que la víctima tenia 6 anys i, al juny, no es va presentar a l’Audiència de Barcelona per al judici.
Germán González
El 24 d’agost al migdia, assegut en un banc de Martorell, va aparèixer mort Miguel Ángel Flores Díaz, de 65 anys, que havia sigut condemnat el 1997 i el 2011 per violar dos menors i tenia un altre judici pendent a l’Audiència de Barcelona per violar la seva filla de manera continuada. Segons expliquen fonts policials, Flores Díaz va morir per causes naturals, tot i que encara no es tenen les dades definitives de l’autòpsia, i no presentava cap lesió externa que fos compatible amb una mort criminal.
Flores Díaz estava en parador desconegut després de no presentar-se a finals de juny al judici que s’havia de celebrar a l’Audiència de Barcelona contra ell per agredir sexualment i físicament la seva filla de manera continuada mentre tots dos residien al domicili familiar de Viladecans (Baix Llobregat).
La fiscalia l’acusava d’agredir sexualment la menor des que tenia 6 anys, ja que criava la seva filla després que la mare morís en el part. Segons l’acusació, el sospitós aprofitava la seva gran ascendència sobre la nena per violar-la "amb una freqüència d’entre tres i quatre vegades per setmana" i fins i tot quan ella va complir 13 anys va començar a ejacular "fora de la vagina" per por de deixar-la embarassada.
El Ministeri Públic també assenyalava que el processat maltractava la menor: "Li pegava amb el cinturó, li donava assots a les cames, als braços i a l’esquena, li clavava cops de puny i manotades al cap i al tòrax i li llançava objectes". Fins i tot, va arribar a arrossegar-la per terra o deixar-la tancada a l’habitatge, a més d’insultar-la i humiliar-la. La filla del processat ho va denunciar fa quatre anys, tot i que Flores Díaz va estar en llibertat malgrat tenir antecedents per agredir sexualment dues menors més.
Intent de suïcidi
Davant la incompareixença del processat el judici es va suspendre, tot i que aquell mateix dia Flores Díaz va ser localitzat a Mataró semiinconscient a l’interior del seu vehicle després d’haver consumit pastilles i alcohol. Va assegurar que havia intentat suïcidar-se, segons consta als informes mèdics que va aportar al tribunal per justificar la seva absència. No obstant, tres dies més tard de l’ingrés va demanar l’alta voluntària i va marxar de l’hospital. Des d’aleshores ningú el va poder localitzar fins que va aparèixer mort.
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