Entrevista | Jorge Mira Físic
«Viure massa de pressa ens allunya de la realitat»
" Com a físic i científic, sempre dic que gairebé qualsevol temps passat va ser pitjor"
Eladio Lois
El professor Jorge Mira (Baio, 1968) té l’excepcional habilitat de divulgar física on uns altres només veuen costums: darrere d’un aire condicionat mal regulat o d’un rellotge que no entén d’estacions hi apareix sempre una llei, una pregunta o un dubte raonable. Catedràtic d’Electromagnetisme en la Universitat de Santiago de Compostel·la, investigador i divulgador de llarg recorregut, explica el que és complex sense apagar la curiositat. En aquesta conversa va molt més enllà del que estudia en el laboratori. Parla de l’origen de l’univers, del canvi d’hora, de l’aire condicionat, de la intel·ligència artificial i d’aquesta temptació humana de buscar respostes definitives on encara només hi ha fronteres.
Com li explicaria a un nen de cinc anys a què es dedica?
Li diria una cosa molt senzilla: que estudiï per què les coses funcionen de la manera que funcionen.
Els adults, no obstant això, faran preguntes una mica més rebuscades. Quina és aquesta qüestió que li han plantejat mil vegades i que ja està cansat de contestar?
Probablement, si és raonable que un físic sigui religiós o creient, com si fos incompatible. Jo sempre dic que la física té límits. Explorar l’origen de tot és una pregunta a la qual la física no ha donat resposta. El big bang no conclou la gran pregunta: per què som aquí i per què existeix alguna cosa en lloc de no res.
Quin invent recent li sembla més revolucionari?
Sens dubte, la intel·ligència artificial. És comparable a la impremta de Gutenberg o a la Revolució Industrial. És un canvi de paradigma extraordinari i revolucionarà la nostra vida. De fet, ja l’està revolucionant.
Li fa por el seu potencial?
La veritat és que sí. Hi ha riscos enormes: que abdiquem de les nostres responsabilitats en una màquina o que aquesta màquina operi de manera independent i faci coses que no volem. Els riscos del mal ús són enormes i el pitjor és que segurament encara no ho imaginem tot.
Sembla preocupat. No hi ha paraules de tranquil·litat?
És un avanç, però té riscos. Jo estic convençut que d’aquí a 2050 podria haver-hi una intel·ligència artificial que fos Premi Nobel. O que tu li diguis a un sistema: «Escolta, cura’m el càncer de pàncrees», i ho faci. La ciència ha generat ja tantes dades que seria capaç de curar pràcticament qualsevol malaltia, però estan tan dispersos que els científics no poden abastar-los tots. Per això estic esperançat amb la IA. Estic convençut que ens salvarà la pell en moltíssimes coses. No obstant això, em preocupa el mal ús; aquí han d’estar l’Estat i les lleis.
Quina pràctica imprescindible ens falta com a societat?
La pausa per a reflexionar amb tranquil·litat. Vivim massa ràpid. Cal donar respostes massa ràpides i falta asseure’s i analitzar les coses amb calma. Aquesta pèrdua de ritme pausat et fa perdre a vegades el contacte amb la realitat.
Si un geni ens regalés dues hores més al dia, en què recomanaria invertir-les?
Segurament, a no fer res. Miraria els núvols o l’oceà tranquil·lament des d’una hamaca.
Parlem de l’estiu. Hi ha alguna pràctica quotidiana que consideri absurda?
L’abús de l’aire condicionat. Acabo d’arribar del Brasil i allí em va al·lucinar com el fan servir. Es congelen. Per a ells, passar fred és un símbol d’estatus. Aquí també tenim aquesta tendència a posar l’aire condicionat a l’extrem, gairebé fins a emmalaltir-te. No té sentit entrar en un lloc a 18 graus quan fora n’hi ha 35.
És una de les veus autoritzades que més ferventment ha defensat el canvi d’hora. Quin és l’argument principal?
El canvi d’hora és una cosa que realitza tota la naturalesa. Fora de les zones tropicals es canvia l’hora de sortida i posta del sol al llarg de l’any. Un esquirol o un conill s’aixequen més tard a l’hivern que a l’estiu. Les plantes tenen un comportament diferent. L’ésser humà també ha de tenir un ritme diferent. El rellotge no reconeix si estem al gener o al juny. Va a pinyó fix. Per al rellotge, tots els dies i totes les nits duren el mateix. I això no és natural. No fer el canvi d’hora seria l’antinatural.
Si pogués viure cent anys més, què li agradaria veure?
Faria un pacte amb el diable: me’n vaig ara al cementiri, però em deixes sortir un mes cada any. Així podria comprar el diari i veure com avança el món. Com a físic i científic, sempre dic que gairebé qualsevol temps passat va ser pitjor. Crec que vivim millor que fa cent anys i espero que d’aquí a cent anys es visqui millor que ara.
Subscriu-te per seguir llegint
- Javier Bardem: 'El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units
- Les càmeres amb IA de l’AP-7 i l’A-2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil
- Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
- Caguetes a Montilivi
- La Santa, la capella dels Pirineus convertida en restaurant
- La Rambla de la Llibertat de Girona perd un altre comerç
- De l’Acadèmia a marxar del club: el Girona també traspassa Arnau i Minsu
- Salellas veu una 'injustícia' que Educació no hagi aportat més diners a la pública amb la privatització de Bell-lloc i Alzines