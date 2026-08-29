viatge institucional
Albiol aposta per la Xina i destaca les empreses del país instal·lades a Badalona
El regidor popular diu que les més de 300 companyies del gegant asiàtic que hi ha al polígon Badalona Sud "constitueixen una bona base per a la cooperació".
Gerardo Santos
El viatge a la Xina de l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i de la primera tinenta d’alcalde, Cristina Agüera, va arribar ahir al seu moment central amb la intervenció dels representants del govern municipal badaloní en el 2n Diàleg d’Alcaldes Espanya-Xina. Albiol, que va oferir un discurs durant les conclusions de la trobada, va destacar "l’estreta relació econòmica i empresarial" de la ciutat amb el país asiàtic, i com a exemple va esmentar el polígon industrial Badalona Sud, "actualment el segon d’Espanya amb una concentració més gran d’empreses xineses, més de 300".
Albiol va assegurar que la "important presència empresarial" xinesa a Badalona permet que la ciutat "parteixi d’una posició privilegiada a l’hora d’aprofundir els seus vincles amb la Xina" i va defensar la necessitat d’aprofitar-ho "per generar noves oportunitats d’inversió, cooperació i activitat econòmica", va ressaltar l’Ajuntament en un comunicat. L’alcalde també va parlar d’una "cooperació capaç de transformar les relacions institucionals en oportunitats concretes" per a ciutadans i empreses.
Intel·ligència artificial
Després d’haver elogiat la "capacitat de transformació de les ciutats xineses, la seva aposta per la innovació i les solucions que estan aplicant", l’alcalde va reivindicar "el caràcter recíproc d’aquest aprenentatge". "No es tracta d’establir qui pot ensenyar a qui, sinó d’entendre que tots podem aprendre de tots", va afirmar el regidor popular, que va defensar un model de cooperació "basat en el respecte a les diferents realitats i en l’intercanvi d’experiències i solucions".
La intel·ligència artificial (IA) va ser un dels eixos del discurs d’Albiol, amb referència a la seva capacitat per a "la transformació de les ciutats". L’alcalde badaloní va remarcar que la IA "ja està modificant la manera de dissenyar, gestionar i prestar els serveis municipals, amb aplicacions en àmbits com la mobilitat, la seguretat, la planificació urbana, els serveis públics o l’atenció a la ciutadania". Per a l’alcalde, la IA és un d’aquests "àmbits en què la cooperació entre les ciutats xineses i les espanyoles ofereix enormes oportunitats".
Albiol també va reivindicar més protagonisme dels governs locals en la cooperació internacional, ja que "molts dels grans reptes actuals són globals, però acaben tenint conseqüències directes a les ciutats". En aquest sentit, va remarcar que l’objectiu d’aquest tipus de trobades no s’ha de limitar a mantenir el diàleg institucional. "Hem d’aspirar a fer que del diàleg neixin oportunitats i projectes concrets".
L’Ajuntament de Badalona participa al fòrum convidat per les dues entitats organitzadores, l’Associació d’Amistat del Poble Xinès amb l’estranger, una organització oficial del Govern xinès dedicada a la diplomàcia amb altres països, i la fundació Cátedra China, una institució dedicada a impulsar la cooperació institucional, econòmica, empresarial, acadèmica i cultural. La delegació està integrada per representants de 19 municipis espanyols de 16 províncies, en una edició que reuneix unes quaranta ciutats de tots dos països.
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