Alerta si portes un any de baixa: l’INSS et pot donar l’alta encara que tu asseguris que no estàs recuperat
La Seguretat Social controla les baixes llargues i pot obligar el treballador a reincorporar-se si considera que ja pot tornar a treballar
Estar malalt no significa necessàriament poder continuar de baixa de manera indefinida. A Espanya, la incapacitat temporal té uns límits molt concrets i, quan s’arriba a determinats terminis, és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) qui assumeix el control de la situació.
Això pot provocar un escenari especialment preocupant per a alguns treballadors: rebre l’alta mèdica encara que considerin que no s’han recuperat completament i que continuen tenint problemes per desenvolupar la seva feina habitual.
La Llei General de la Seguretat Social estableix que una situació d’incapacitat temporal pot durar inicialment fins a 365 dies. Si passat aquest període no s’ha emès l’alta, el treballador entra en una situació de pròrroga que pot arribar fins a 180 dies més, sempre dins del màxim ordinari de 545 dies.
Què passa amb les baixes laborals?
Les baixes mèdiques a Espanya han crescut durant els últims anys i això ha tornat a posar el focus sobre el control de la incapacitat temporal.
Segons les dades recollides, l’any 2025 la prevalença mitjana dels processos d’incapacitat temporal per contingències comunes va arribar als 53,7 casos per cada 1.000 treballadors assalariats, mentre que la despesa associada a aquestes prestacions ja superava els 18.400 milions d’euros anuals.
Entre els factors que poden explicar l’increment hi ha l’envelliment de la població activa, les llargues llistes d’espera sanitàries, els problemes de salut mental i el mateix augment del nombre de persones ocupades.
Però una baixa no es manté simplement perquè el pacient continuï manifestant símptomes. Arribat un determinat moment, el sistema exigeix una valoració administrativa i mèdica sobre si la persona pot tornar a treballar o si, per contra, necessita seguir protegida per una altra via.
Fins als 365 dies, la situació és diferent
Durant els primers 365 dies de baixa, intervenen el servei públic de salut, les mútues en els casos que els corresponen i també l’INSS dins de les seves competències.
El canvi important arriba quan s’esgota aquest primer any.
A partir dels 365 dies, la inspecció mèdica de l’INSS passa a ser l’única competent per adoptar determinades decisions decisives sobre aquella baixa. Pot emetre l’alta per curació o perquè considera que hi ha una millora suficient per reincorporar-se, emetre una alta amb proposta d’incapacitat permanent o donar l’alta per una incompareixença injustificada a una revisió mèdica.
Si, en arribar als 365 dies, l’INSS no emet una alta, la normativa considera prorrogada la situació d’incapacitat temporal perquè es presumeix que el treballador podria recuperar-se durant els 180 dies següents.
Et poden donar l’alta encara que continuïs malalt?
Sí, però hi ha un matís essencial. L’INSS no decideix si una persona està completament lliure de qualsevol problema de salut, sinó si les seves limitacions impedeixen continuar desenvolupant la feina en els termes que justifiquen mantenir la incapacitat temporal.
Per això, un treballador pot considerar que encara no està recuperat i, en canvi, rebre una alta mèdica de l’INSS perquè la inspecció considera que hi ha una millora suficient per tornar a la seva activitat laboral.
A partir d’aquí, ignorar una alta pot comportar conseqüències laborals. Si l’alta adquireix plens efectes, la persona ha de reincorporar-se a la feina, tret que existeixi una situació legal que ho impedeixi.
També cal anar amb molta cura amb les citacions. La normativa preveu que una incompareixença injustificada als reconeixements mèdics pot ser causa d’extinció de la prestació d’incapacitat temporal.
I si al cap de poc tornes a estar malament?
Aquí també hi ha una norma que molts treballadors desconeixen.
Si després d’una alta dictada per l’INSS es produeix una nova incapacitat per la mateixa patologia o una de similar durant els 180 dies següents, no sempre es pot anar simplement al metge de capçalera i iniciar una nova baixa com si fos un procés completament independent.
Quan l’alta correspon a l’INSS en aquests supòsits, és el mateix INSS qui té la competència exclusiva per emetre una nova baixa per recaiguda relacionada amb la mateixa patologia o una de similar durant aquests 180 dies.
Què pots fer si no estàs d’acord amb l’alta de l’INSS?
Rebre una alta de la Seguretat Social no significa que el treballador hagi d’acceptar-la sense possibilitat de resposta.
Quan l’INSS emet una alta per curació, millora o incompareixença injustificada després d’haver-se esgotat els 365 dies de baixa, existeix un procediment específic de disconformitat.
I aquí el termini és especialment important: el treballador disposa d’un màxim de quatre dies naturals per manifestar la seva disconformitat davant la inspecció mèdica del servei públic de salut, mitjançant el model establert.
Per tant, no convé deixar passar els dies pensant que hi ha setmanes per decidir què fer.
Si la inspecció mèdica del servei públic de salut no comparteix el criteri de l’INSS, pot proposar-ne la reconsideració. Si confirma l’alta o no hi ha pronunciament dins dels terminis previstos legalment, l’alta acaba adquirint plens efectes. Durant la tramitació d’aquest procediment, la normativa considera prorrogada temporalment la situació d’incapacitat.
Guarda tots els informes mèdics
Si vols reclamar una alta mèdica, és especialment important disposar de documentació que acrediti per què les limitacions continuen impedint-te treballar.
Convé conservar informes d’especialistes, proves mèdiques, diagnòstics, tractaments, informes hospitalaris i qualsevol document que permeti acreditar de manera concreta quines limitacions existeixen i com afecten la feina habitual.
No és suficient defensar que “encara et trobes malament”. En una reclamació, el punt clau serà demostrar mèdicament que la situació continua sent incompatible amb la reincorporació laboral.
La mateixa Llei General de la Seguretat Social preveu, a més, la impugnació de les altes mèdiques emeses per l’INSS davant la jurisdicció social, d’acord amb els procediments legalment establerts.
El detall que no pots ignorar si estàs de baixa
Per tant, arribar als 365 dies de baixa mèdica suposa un canvi important. A partir d’aquell moment, l’INSS pren un paper determinant i pot considerar que el treballador està en condicions de tornar a la feina, mantenir la situació en pròrroga o obrir la via cap a una possible incapacitat permanent.
I si arriba una alta amb què no estàs d’acord, el més important és reaccionar immediatament: els terminis de reclamació poden ser molt curts.
En concret, davant d’una alta de l’INSS després dels 365 dies, aquests quatre dies naturals per manifestar la disconformitat poden resultar determinants per defensar els teus drets laborals i davant la Seguretat Social.
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