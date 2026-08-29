Incivisme
Decapitades dues figures dels carrers decorats a les festes de Sants: «Destruir és fàcil»
Les comissions de Vallespir de Dalt i Valladolid han patit el mateix acte vandàlic de matinada amb pocs dies de diferència i en els dos casos s’han localitzat els caps arrencats
Destrosses i danys en decorats de les festes de Gràcia: «S’asseuen sobre el Hòbbit ‘caganer’»
El Periódico
El decorat de dos carrers engalanats de la festa major de Sants ha patit destrosses abans que les celebracions acabin aquest diumenge. Dues figures han sigut decapitades, una en l’ornamentació inspirada en la Ruta de la Seda del carrer Valladolid –guanyadora del concurs d’ornaments per segon any consecutiu– i una altra en l’escenografia de la comissió de Vallespir de Dalt, que recrea la pel·lícula ‘Ratatouille’, segons ha informat Betevé.
Una figura que representa un cuiner en la decoració de Vallespir de Dalt va ser escapçada dimarts a la nit. La comissió va poder trobar el cap en un altre lloc i recol·locar-lo.
La mateixa barbàrie es va repetir la matinada de dijous a divendres, en aquest cas al carrer Valladolid. En aquest cas, es va arrencar el cap d’una escultura a la qual la comissió anomena Zuzu, abillada amb un típic vestit japonès. La comissió va lamentar l’acte vandàlic a les xarxes socials, en què va escriure el següent missatge: «Zuzu ha sigut decapitada. La nostra voluntat de crear, no. Continuem amb el cap ben alt. Perquè destruir és fàcil. El difícil és construir. I nosaltres sabem construir».
La brigada de neteja va trobar el cap del personatge del decorat d’inspiració asiàtica del carrer Valladolid i el va entregar a la comissió. En aquesta edició, diverses comissions han fet torns de vigilància o han contractat personal de seguretat. L’any passat també hi va haver diferents destrosses al principi de les festes, cosa que va generar disgust entre els organitzadors. L’Ajuntament de Barcelona ha penjat cartells en aquesta ocasió en què adverteix de multes per imports d’un màxim de 3.000 euros per incivisme.
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Com desmuntar el millor Girona de la història en només dos anys
- Sant Antoni balla al ritme d'una multitudinària Diverbeach
- La Garrotxa reclama que Interior incorpori els mossos a què es va comprometre perquè són 'molt necessaris
- S'agreuja la situació al bloc a les fosques de Salt: «Es colen a l'escala per consumir drogues, orinar i fins i tot practicar sexe»
- Investigadors gironins participen en un estudi per identificar l'origen d'alguns casos de lesions de la medul·la espinal
- Les obres del parc infantil més ambiciós de Banyoles, aturades des del maig perquè l’adjudicatària va renunciar al projecte