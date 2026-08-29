Al Moll de la Fusta
Barcelona recupera un festival sobre Tailàndia aquest cap de setmana després de set anys sense celebrar-se
El Thai Festival concentra exhibicions de dansa tradicional, arts marcials i demostracions culinàries
La Mercè portarà 14 restaurants de Barcelona a oferir els seus plats al parc de la Ciutadella
EFE
Actuacions de dansa tradicional tailandesa, demostracions culinàries i exhibicions de l’art marcial Muay Thai i de massatge tailandès són algunes de les activitats que es duran a terme durant tot el cap de setmana al barceloní Moll de la Fusta gràcies al Thai Festival, dedicat al país asiàtic. Després de set anys sense celebrar-se, l’Ambaixada Reial de Tailàndia a Espanya i l’Associació d’Amics de Tailàndia Samakkhi ha tornat a organitzar aquest esdeveniment, una de les poques celebracions dedicades exclusivament a aquest país a Europa, segons s’ha donat a conèixer aquest dissabte.
Per a la ministra consellera de l’Ambaixada Reial de Tailàndia a Espanya, Supamas Yunyasit, aquest festival és «una plataforma excel·lent per promoure la diversitat de Tailàndia i aconseguir que la cultura tailandesa s’estengui més enllà de les platges i el turisme».
Un dels objectius, entre aquest dissabte i demà diumenge, és presentar alguns aspectes del país, amb una població d’uns 70 milions d’habitants, que no són gaire coneguts. «Tenim un país molt més creatiu del que la societat catalana imagina», ha indicat Supamas Yunyasit.
El Thai Festival, amb el qual es busquen «reforçar vincles entre Tailàndia i Catalunya, també vol donar a conèixer l’artesania tèxtil del país. Algunes desfilades d’indumentària tradicional programades mostraran la importància de la moda al país i com continua «ocupant un lloc destacat en les celebracions, cerimònies i actes oficials».
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Com desmuntar el millor Girona de la història en només dos anys
- La Garrotxa reclama que Interior incorpori els mossos a què es va comprometre perquè són 'molt necessaris
- S'agreuja la situació al bloc a les fosques de Salt: «Es colen a l'escala per consumir drogues, orinar i fins i tot practicar sexe»
- Sant Antoni balla al ritme d'una multitudinària Diverbeach
- Investigadors gironins participen en un estudi per identificar l'origen d'alguns casos de lesions de la medul·la espinal
- Les obres del parc infantil més ambiciós de Banyoles, aturades des del maig perquè l’adjudicatària va renunciar al projecte