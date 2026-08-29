Cirque du Soleil s’acomiada aquest any de l’Hospitalet
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Focus
La carpa del Cirque du Soleil ja s’alça a l’Hospitalet per acollir ‘Kurios’ (a partir del 8 de setembre). Mesura 19 metres d’alçària i 52 de diàmetre, i té capacitat per a 2.500 persones. Serà l’última vegada que s’instal·li al solar, ja que el conveni venç a l’octubre i l’ajuntament preveu dedicar l’espai a equipaments públics.
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