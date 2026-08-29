Balanç de set mesos
Els turistes allotjats a Barcelona fins al juliol augmenten un 6,2%, amb un impacte econòmic de 6.781 milions d’euros
Els 9,68 milions de visitants acumulats han incrementat la seva despesa en aquests mesos un 12,8% respecte a l’any anterior
Els turistes estrangers van copar el 90% dels 2,1 milions de pernoctacions hoteleres del juliol a Barcelona
El turisme aporta a Barcelona el 13,5% de l’ocupació i 12.844 milions d’euros de PIB
Patricia Castán
Més turistes però també una despesa més gran per viatger i un increment de l’impacte econòmic a Barcelona des que va començar el 2026. El balanç fins al juliol deixa un saldo de 9,68 milions de visitantsallotjats a la ciutat durant els set primers mesos de l’any, amb un augment del 6,2% que es nodreix tant de les dades estivals com d’alguns altres mesos previs. Han tingut un impacte directe de gairebé 6.781 milions d’euros, pujant un 12,8% anual acumulat, que es tradueix en una despesa mitjana més gran durant l’estada. Aquests 118 euros al dia (un 8,6% a l’alça) inclouen des de gastronomia fins a compres i lleure, sense incloure l’allotjament, a una mitjana de 100,9 euros. El balanç computa turistes vacacionals i per motius professionals.
Malgrat que el visitant d’estiu (més popular i que combina platja i cultura) resulta sempre menys rendible que el de primavera i tardor (quan s’afegeixen el de negocis i un viatger de més poder adquisitiu) el saldo econòmic és positiu per a la capital catalana entre el gener i el juliol a la suma de totes les despeses. Cal destacar que el mes en què els viatgers van gastar més en allotjament va ser el maig (136 euros per nit) i el que més es van deixar en la seva estada va ser l’abril (144,8 euros diaris). Ja en ple estiu, el dispendi mitjà en allotjament del juliol va ser de gairebé 93 euros, i la despesa en altres partides va ser aquell mes de 104,92, segons dades de l’Observatori del Turisme a Barcelona a què ha tingut accés aquest diari.
La distribució d’aquests diners varia segons els períodes, en funció de la tipologia de visitant. Per exemple, en mesos com el maig una quarta part es dedica a compres, un dels millors per al comerç. En canvi, el juliol passat aquest apartat es va quedar amb un 19,8% del pressupost, mentre que el 45,7% es va destinar a aliments i begudes, el 21% a cultura, i gairebé el 13% a transport intern. En el transport d’arribada, la despesa mitjana del gener al juliol va ser de 389 euros.
El juny ha sigut el millor mes
En el saldo mensual, el mes amb més afluència de visitants fins ara ha sigut el juny, quan es calculen 1,72 milions de turistes, que suposen un 11,5% de variació interanual. Per contra, el menys freqüentat va ser el març (1,07 milions), l’únic amb registres lleugerament per sota d’un any abans. El volum de viatgers també s’havia incrementat al gener, febrer, abril i maig (lleugerament).
Però crida l’atenció que el juliol, malgrat les onades de calor, hagi escalat tant en visitants allotjats (1,66 milions, pujant un 7,6% interanual) com en despesa, a l’arribar als 1.186,8 milions d’euros, un 21,5% més que el mateix mes del 2025. D’aquesta manera, l’increment acumulat en set mesos arriba al 12,8%, a l’espera de com hagi funcionat el mes d’agost.
Si es posa el focus en els diners, el mes més rendible va ser també el juny, amb 1.224,8 milions d’euros de despesa entre allotjament i desemborsaments en alimentació, lleure, cultura, transport intern, compres i d’altres. El va seguir el maig, amb 1.208,7 milions, a poca distància del juliol, i ja molt per darrere l’abril, amb gairebé 980 milions. El gener ha sigut el mes més fluix, amb 628 milions. Però en tot cas, tots els mesos van tenir un balanç positiu respecte al 2025, a excepció del març.
Allotjaments variats
Les recents dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre el mes de juliol recollien només l’allotjament hoteler, destacant l’hegemonia del viatger estranger, que va representar gairebé el 90% de les pernoctacions, però el ventall de llits turístics de la ciutat és molt més ampli. De fet, al juliol gairebé un 53% de viatgers es van allotjar en hotels (al març van ser el 67%, quan va despuntar l’afluència per grans congressos), per un 15,3% que ho van fer en pisos turístics, un 13,7% en albergs juvenils, i un 15,3% en cases particulars, a més de percentatges menors en càmpings pròxims o caravanes. En el conjunt d’opcions, l’estada mitjana en l’acumulat és de 4,5 dies, amb un total de 18,5 milions de pernoctacions, amb un 2,5% de variació anual.
Pel que fa a procedència del turisme, els registres oficials es limiten als qui s’allotgen en hotels. Tot i que els espanyols han descendit durant l’estiu, com reflectien les dades del juliol de l’INE publicades divendres passat, en el conjunt dels set primers mesos acumulen un creixement d’un 8,4%, sumant més de 965.000. Per darrere, en volum, se situen els nord-americans, gairebé 789.000, amb un auge de l’11,3%. Seguits per britànics –que creixen un 3,5%– i per francesos i italians, a la baixa.
Altres nacionalitats que han crescut aquest any són alemanys i, ja fora d’Europa, xinesos. Es disparen un 30%, i representen un 3,25% dels visitants (174.434), sempre amb dades hoteleres. També despunten en l’acumulat brasilers (20%), tot i que suposen només un 1,35% del total viatger.
La gran majoria arriben a la ciutat amb avió (l’aeroport del Prat va sumar en set mesos 34,2 milions d’usuaris, amb un auge del 4,6%) i també pugen els moviments de creueristes (que no equivalen a passatgers) fins a 2,3 milions (+ 7,3%, pel creixement a l’hivern i el juliol passat).
La radiografia inclou les tipologies de visitant: el vacacional o per oci arriba al 74% tant al juny com al juliol, mentre que va representar un 41,8% al març, únic mes en què el professional va ser majoritari (50,2%). En canvi, les dates nadalenques i estivals copen la quota de viatgers més gran per motius personals, segons dades obtingudes mitjançant l’enquesta periòdica que analitza l’Observatori del Turisme a Barcelona.
Un 8,7 de nota per a la ciutat
Es manté estable la nota que atorguen a la capital catalana, un 8,7 sobre 10. I les visites culturals es troben al capdavant de les activitats en aquests set mesos (75,4%), seguides per la platja (61,3%), les compres (58,9%) i sortir de festa o de nit (38%), als primers llocs.
Gairebé un 9% han fet excursions fora del municipi, tot i que aquesta xifra s’eleva fins al 15,52% al juliol, en la mesura que arriba més turisme vacacional i familiar.
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