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Els veïns de tres blocs del Putxet no podran tornar a casa fins al 2027
El retard en la tornada a casa d’alguns dels afectats pel forat de l’L9 es deu a motius de seguretat. Quinze habitatges i un comerç del carrer Teodora Lamadrid sí que obtenen la llum verda.
Abans que entrin els afectats, la tuneladora ha de sortir de sota els edificis
La nova demora arriba després «d’hores d’injecció de ciment», diuen els tècnics
Judit Bertran
Més d’un terç dels veïns afectats pel forat ocasionat per les obres de l’L9 del metro al barri del Putxet el 7 de juliol fa tot l’estiu que no poden tornar a casa. L’última notícia que van rebre, abans que comencés l’agost, va ser que una nova esquerda trobada al subsol del número 2 del carrer Rubinstein retardaria fins, almenys, aquest setembre la tornada a l’edifici. Ahir, Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona, va anunciar que els veïns d’una de les quatre finques que encara queden per tornar podran fer-ho d’aquí a unes cinc o sis setmanes, però la resta s’haurà d’esperar fins a començaments de l’any que ve.
Així ho va explicar en declaracions als mitjans al costat de Ramon Ramírez, director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, i Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona, que van desvincular la nova esquerda trobada a finals de juliol del retard de la tornada dels veïns. En concret, tenen llum verda per tornar entre finals de setembre i principis d’octubre 15 habitatges i un local ubicats al bloc 5 del carrer Teodora Lamadrid, mentre que els números 2 i 4 del carrer Rubinstein i el 3 de Teodora Lamadrid no tindran més notícies fins a les portes de l’any que ve.
Consolidació del terreny
"S’han de fer totes les tasques de consolidació del terreny, i això no depèn estrictament dels recursos que hi posem sinó de la quantitat de material que el terreny accepta", va argumentar per apuntalar la seguretat dels afectats Ramírez, que va especificar que fins a principis d’any no es podrà establir un dia de retorn concret per als afectats.
De fet, durant aquest estiu s’han fet tota mena d’obres per garantir la solidesa del terreny, amb sistemes d’auscultació i inspecció perquè els desperfectes es reparessin al més aviat possible. No obstant, la Generalitat no prendrà una decisió precipitada sense disposar abans del vistiplau dels tècnics. Durant aquest període, "les obres han avançat amb bon ritme" i la situació es manté "estable" des del punt de vista de l’auscultació i dels sistemes de control de moviments que té la Generalitat sobre tots els edificis afectats que estan en observació abans de la tornada dels veïns.
Fins ahir, 54 dels 87 habitatges afectats tenien el vistiplau dels tècnics i el 38% restant havia quedat a l’espera de més novetats. Ara, amb l’anunci d’ahir, quedaran sense tornar a curt termini un total de 18 habitatges i 7 dels 16 comerços afectats. Però l’estimació del temps que comporta consolidar el terreny i, per tant, el retard arriba després de "moltes hores d’injecció de ciment". Per això, en casos com el del número 2 del carrer Rubinstein, un dels edificis amb més desperfectes estructurals, encara farà falta un procés de reparació més llarg.
Ramírez també va recordar que la tuneladora que hi ha sota els edificis ha de sortir de la vertical cap al carrer abans de l’entrada dels afectats. I una vegada extreta la màquina, es farà una anàlisi retrospectiva de les causes de l’incident i es revisaran els protocols d’obra i les mesures de control abans de reprendre la perforació, una cosa que també condiciona el calendari de retorn. Amb tot aquest escenari sobre la taula, el director general d’Infraestructures de Mobilitat va admetre que el procés retardarà "mesos" l’acabament del túnel de l’L9, que inicialment estava previst que arribés a Lesseps aquest any. A aquest túnel encara li queda un quilòmetre d’obres.
Ajuts
La delegada del Govern a Barcelona va assegurar que continuaran treballant per reforçar l’oficina d’atenció a les persones i comerços afectats, en especial a les 18 famílies que s’hauran d’estar més temps de l’esperat fora de casa. L’oficina d’atenció també estarà oberta a assessorar sobre els tràmits per als avançaments econòmics i "qualsevol ajuda que puguin necessitar durant aquest temps".
Per la seva banda, almenys la meitat dels veïns es van organitzar i van contractar precisament l’advocada que va portar el cas de l’enfonsament del Carmel el 2005, Carmen Pérez-Pozo Toledano, CEO i fundadora del grup Pérez Pozo. Aquell accident va obligar a desallotjar 1.289 persones de 530 habitatges i es va saldar amb el pagament d’uns 100 milions d’euros en indemnitzacions. Alguns dels afectats van trigar més de dos anys a tornar a casa i d’altres no ho van fer mai.
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