la xacra de l’estiu
L’incendi del Saler de València es dona per estabilitzat
El Seprona acredita que el foc va ser provocat. Els veïns tornen a casa, però el parc natural i les platges continuaran tancats el cap de setmana.
Claudio Moreno / Marta Rojo
El malson va durar 27 hores. L’incendi forestal declarat a la Devesa del Saler dijous va ser estabilitzat a les 16.00 hores d’ahir. Un dia i una nit de pànic alimentats per les variacions del vent, que van complicar l’estabilització del foc. En l’últim Cecopi de dijous es va avisar que la nit seria complicada i els pronòstics ho van encertar, però la tasca ininterrompuda dels més de 250 efectius desplegats al parc natural va aconseguir mantenir l’incendi perimetrat, que no estabilitzat ni controlat. En tot just cinc hores, les flames havien calcinat 36 hectàrees, i se situa com el pitjor incendi dels últims 40 anys al Parc Natural de l’Albufera.
Tal va ser la catàstrofe originada a la Mallada de la Garrofera que les autoritats es van veure obligades a tallar la CV-500, desallotjar una torre residencial de la Devesa i evacuar el poble del Saler i diversos càmpings pròxims. Unes 130 persones van passar dijous a la nit en un pavelló habilitat.
Ahir al matí, la resposta de les tres administracions competents i coordinades –Ajuntament de València, Generalitat Valenciana i Delegació del Govern– es resumia en una paraula: prudència. Els pronòstics eren optimistes, però de nou estaven condicionats per les variacions i les ratxes de vent. La pressió contra les flames va evitar els temuts rebrots i a primera hora de la tarda va començar a constatar-se que el risc era més petit. Els bons presagis es van confirmar a les 16.00 hores, quan les autoritats van iniciar la desescalada permetent a les persones desallotjades del Saler, els càmpings i la urbanització Aparwaks tornar a casa seva. "L’hem donat per estabilitzat i no per controlat, perquè hi ha molts punts molt calents. Ha sigut un incendi de gran virulència", explicava Enrique Chisbert, cap dels Bombers de l’Ajuntament de València.
Tot i que els veïns desallotjats van poder tornar als seus domicilis, a la zona es mantenen diverses restriccions. Les platges del Saler i el bosc de la Devesa es mantindran tancats durant tot el cap de setmana per facilitar les tasques dels bombers. També continua el tall de les carreteres 401 i CV-500, excepte per als veïns de la pedania i els residents dels càmpings.
"Burilla o encenedor"
Amb la pedania del sud intentant tornar a la normalitat, en un cap de setmana amb les platges i el parc natural sense més activitat que la dels bombers, l’atenció se centra ara en la investigació sobre l’autoria de l’incendi. La delegada del Govern, Pilar Bernabé, va confirmar que el foc que es va declarar al costat de l’antiga Venta dels Bous havia sigut provocat.
Els efectius del Seprona van aconseguir poder ubicar i accedir al punt d’origen, en el qual es va detectar una flama directa, i d’aquesta manera van descartar un foc per un llamp o un accident de maquinària. Bernabé va parlar d’"una burilla o un encenedor", i va destacar l’acció humana però sense precisar si aquesta acció havia sigut intencionada.
De moment la investigació es troba en una fase molt preliminar, sense que es tingui un sospitós clar. Es coneix que va ser una flama directa i un sol focus, i s’investigarà l’anomenat piròman del Saler, resident a la zona, com s’investigaria qualsevol persona amb antecedents pel mateix delicte que s’està analitzant. Però la prudència aquí també és màxima i no s’han ofert més avenços.
Per la seva banda, l’alcaldessa de València, María José Catalá, va dir que la policia posaria a disposició de la Delegació del Govern tota la informació obtinguda dels veïns i va anunciar que l’ajuntament anirà amb tots els seus mitjans contra el causant o els causants de l’incendi, suggerint ja la via judicial. "Estàvem preocupats i arribarem fins a les últimes conseqüències per depurar responsabilitats. El que no pot ser és que hi hagi certa sensació d’impunitat quan passa una cosa tan trista i tan dura com el que està passant al parc natural de la Devesa. Buscarem i castigarem els responsables", va acabar sentenciant Catalá.
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